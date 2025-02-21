35 млн «Зенита» за «Короля Америки», «иуда» теперь в «Спартаке»: итоги зимнего ТО в РПЛ

Трансферное окно в России официально закрылось. По его итогам «Зенит» не закончил перестройку, а «Спартак» избавился от ненужных футболистов. «Краснодар» же вовсе остался без потерь и приобретений. Также завершились саги - Помазун ушел к «красно-белым», а Глебов в «Динамо». О ключевых итогах зимнего трансферного окна - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fc-zenit.ru

«Зенит» купил «Короля Америки», но не завершил перестройку

Минувшее трансферное окно для «Зенита» ознаменовалось, пожалуй, масштабной перестройкой. Уже много было сказано о том, как команда Сергея Семака расставалась со своими лидерами в лице, к примеру, Клаудиньо и Вендела, который должен уйти летом. Также в реформацию команды вмешалась травма Вячеслава Караваева, которому тоже пришлось срочно искать замену. Что в итоге получилось у «Зенита»?

Естественно, стоит выделить приобретение «Короля Америки» Луиса Энрике. Вингера, за которого «Зенит» не пожалел 35 миллионов евро. В прошлом сезоне он с «Ботафого» взял чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес, в финале которого стал MVP. К слову, в «Зените» его уже задействуют. В Зимнем Кубке РПЛ он отыграл три матча, где сумел забить «Спартаку» (3:0) в финале. Однако несмотря на хорошее усиление в нападении и укрепление позиции правого защитника после травмы Караваева «Зенит» перестройку не завершил.

«Сине-бело-голубые» так и не смогли найти замену вышеупомянутому Клаудиньо. Пытались приобрести Жерсона у «Фламенго», но бразильцы раз за разом отказывали. Был на примете и Родриго Саласар из «Браги», переход которого сорвался. Ходили слухи и о покупке полузащитника ЦСКА Саши Зделара, однако переход, как сообщалось в пресс-службе РПЛ, был оформлен после закрытия трансферного окна, поэтому не факт, что его можно будет зарегистрировать. Но все это осталось лишь на уровне переговоров, самих переходов не было. Возможно, «Зенит» слишком рано отпустил Клаудиньо в Катар?

Фото: телеграм-канал «Динамо»

Глебов перешел в «Динамо», в разгроме которого поучаствовал

Еще одна история, за которой интересно было наблюдать этой зимой – переход Данила Глебов из «Ростова» в «Динамо». Поначалу к этому относились скептически. На лидера и капитана южан ранее уже претендовали «акулы» отечественного футбола в лице «Спартака» и ЦСКА, но, как мы знаем, переход не состоялся. И на сей раз было ощущение, что все так и останется на уровне разговоров.

Но все же в самый последний день трансферного периода новости о переходе Глебова возобновились. Поначалу стало известно, что «Ростов» его убрал из заявки, а затем уже официально объявили о его переезде в Москву. Символично, что незадолго до этого «Ростов» разгромил «Динамо» в Зимнем Кубке (4:0), а в первом матче весенней части РПЛ эти команды сыграют друг с другом.

Конечно, Данил придаст полузащите «бело-голубых» баланс за счет своих хороших передач, единоборств и умения опуститься в защиту при необходимости. Возможно, именно он приблизит «Динамо» к титулу. Но что делать «Ростову»? Команду фактически покинул ее «мозг». Посмотрим, что придумает Валерий Карпин.

Фото: spartak.com

Помазун добился перехода в «Спартак»

Наверняка всем известно про отстранение вратаря ЦСКА Ильи Помазуна от игр и тренировок с командой. Если коротко, кипер на подкасте Нобелю Арустамяну сказал, что был бы не против играть за «Спартак». За это «армейцы» устроили ему показательную порку.

К счастью для игрока, зимой его все же продали «красно-белым». Да и «армейцам» это тоже пошло на пользу, будем честны. Кипер падал в цене, а также его не задействовали, потому что место в воротах застолбил Игорь Акинфеев и прогрессировал молодой Владислав Торопов.

«Спартаку» тоже от этого есть выгода. Повысится конкуренция за место в воротах, где Помазун сможет сместить Александра Максименко. Шансы на это есть после странных привозов Александра в Зимнем Кубке. В общем, трансфер выгоден для всех сторон.



Между тем, вспомним, что в прошлом наоборот уходили местные воспитанники к конкурентами, получая титулы «иуды» в фанатских сообществах. Фамилии у всех на устах – Быстров, Дзюба, Погребняк и так далее по списку. Теперь же и в сам «Спартак» перебрался воспитанник ЦСКА.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Рубин» остался без усилений, но сбагрил Ломовицкого

Зимний трансферный период для команды Рашида Рахимова сложился весьма неоднозначным. Так, «Рубин» остался без усилений впервые с зимы 2017-го года. Особенно напрашивались укрепления на позицию защитника из-за повреждений Ильи Рожкова и Алексея Грицаенко, а также вратарской после слабоватой игры Евгения Ставера с КНДР (1:4).

Но плюсы тоже имеются. Так, казанцы наконец избавились от, пожалуй, самого убыточного актива – Александра Ломовицкого. Игрок приходил при Леониде Слуцком в статусе талантливого и многофункционального игрока, из-за чего ему дали «жирный» контракт. Что было дальше – мы прекрасно знаем. В итоге этой зимой Ломовицкий отправился в «Факел» на правах аренды, обретя шанс на перезапуск карьеры и снизив нагрузку на бюджет казанского клуба.

Фото: fckrasnodar.ru

«Краснодар» остался без усилений и потерь

Самой пассивной командой из топ-6 на рынке был «Краснодар». В графе приобретений у «быков» значится ноль.

Ранее мы рассказывали о том, чем отсутствие усилений может обернуться команде Мурада Мусаева. Если коротко, относительно низкая глубина состава может сделать травмы ключевых игроков «Краснодара» куда более болезненными. С другой стороны, «быки» никого и не потеряли, хотя основания для того были. К примеру, английский «Лидс» активно интересовался Эдуардом Сперцяном. Можно сказать, что состав команды остался абсолютно без изменений по сравнению с первой частью РПЛ.

Сам Мурад Мусаев объяснял отсутсвие приобретений тем, что не получилось найти игроков, которые сумели бы усилить команду.

«Усредняться и набирать кого‑то, чтобы показать, что мы сделали трансфер… Если б понимали на 100%, наверное, бы сделали, если игрок сильнее, чем те, что есть. Поэтому мы спокойны. У нас хорошая команда», – передает слова наставника «Матч ТВ».

Но все же трудно оценивать успешность зимнего окно для «Краснодара». Да, клуб лидирует в таблице РПЛ, но без отрыва. У него равное количество очков с «Зенитом» - 39. А в последних турах «быки» откровенно стали проседать. Сохранит ли действующий состав силы до самого конца чемпионской гонки? Вопрос открытый.

Фото: spartak.com

«Спартак» избавился от неликвида

Наверное, «Спартак» поработал на рынке этой зимой лучше всех. Команда Деяна Станковича рассталась с ненужными игроками в лице Виллиана Жозе, Шамара Николсона и другими. В то же время «красно-белые» приобрели неплохих игроков – того же Помазуна, форварда Пабло Солари и нападающего Ливая Гарсию, который отличается техничностью и скоростью.

К слову, Солария уже начал давать результат. Он подарил команде победу в игре с «Торпедо» (2:1). В том матче аргентинец был весьма активен, работал как в центре, так и на фланге нападения.

Сейчас в атаке у «Спартака» блистает лучший бомбардир текущего сезоне Манфред Угальде. В довесок команда получает скоростного и универсального форварда в лице Солари. И еще в придачу Гарсию, который пока что не адаптировался к новой команде, но через время может заявить о себе. На бумаге такое нападения воистину выглядит устрашающим. Посмотрим, как это будет на весенних полях.

Фото на анонсе: fc-zenit.ru