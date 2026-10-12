«Зенит» может переехать в Ледовый дворец

Фото: ska.ru

Петербургский баскетбольный «Зенит» рассматривает вариант смены домашней арены. По информации телеграм-канала «Мутко против», клуб может переехать из КСК «Арена» в «Ледовый дворец», который ранее был домашней площадкой хоккейного СКА.

Сообщается, что генеральный директор «Зенита» Василий Одинцов вместе с руководителями нескольких отделов посетил Омск, чтобы изучить опыт местного «Авангарда» в организации матчей и игровых дней для болельщиков. По данным источника, петербургский клуб хочет выстроить работу по примеру омичей.

Ледовый дворец вмещает до 12 300 зрителей и технически может принимать баскетбольные матчи. Для сравнения: КСК «Арена», где «Зенит» играет сейчас, рассчитана примерно на 7 100 мест.

Ранее председатель совета директоров БК «Зенит» Александр Медведев говорил, что у клуба «есть мечта сыграть на "СКА Арене" и собрать полный зал», но отмечал, что нынешнее поколение баскетболистов будет играть в КСК «Арена» . Однако теперь клуб, по всей видимости, изучает и другие варианты.

Напомним, что хоккейный СКА недавно официально объявил о приобретении «СКА-Арены» — теперь команда будет играть там. Ледовый дворец, таким образом, освободился.