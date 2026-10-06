«Зенит» мимо топ-3, трон может занять «Спартак»: Семаку пора на «черный выход»?

В выходные после паузы возобновится родная РПЛ. Интриг к 10 туру накопилось уйма. Одной из главных является состояние чемпиона России, «Зенита». Тут уже «Краснодар» нацеливается на титул, рядышком и московские три гранда. Так что питерцам просто точно не будет. Как Семаку поймать свою игру или может стоит уйти - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fc-zenit.ru

Трансферные слухи, провальный старт

За последние 15 лет питерский «Зенит» превратился в гегемона нашего футбола. Настолько, что чемпионство клуба с берегов Невы многие предсказывают еще до начала сезона. Этот не стал исключением, особенно, учитывая, что летом подопечные Сергея Семака особо и не видеоизменились - отпустили не основных, взяли, например, Карпукаса. Но костяк, который добыл чемпионство в прошлом сезоне - на месте.

Так то оно так, только вот спустя девять туров в таблицу болельщики клуба смотрят с горечью - пятое место и лишь 18 очков. При этом у команды аж три поражения за такой короткий срок. Тут еще важно отметить, что из всех команд топ-5, «Зенит» забил больше всех - 19 голов. Правда, и пропустил больше, наравне с ЦСКА - по девять. Думаю, причин в таком спаде команды несколько.

Первая - разбалансированная оборона. Даже Сергей Богданович после матчей несколько раз признавал эту тенденцию: «Нет надежности в обороне. Мы очень лёгкие мячи пропускаем фактически в каждом матче». Большинство из девяти пропущенных мячей - простые ошибки в позиционной игре, а не взломов по классике. Защитные сочетания нестабильны, перестроения по ходу матча не всегда идут на пользу.

Второй важный аспект - центр поля. Как вы знаете, Вендел пропустил пять матчей из-за травмы, а вернется только сейчас, в начале октября, а Жерсон прибыл к старту без полноценной подготовки и так и не набрал форму. И как понимаете, без них полузащита проигрывает соперникам в подвижности и не созидает: зенитовцы ищут фланги, почти не используют проникающие передачи.

Третье - атака. Да, у «Зенита» есть Соболев, Педро, Фелипе Аугусто, но они не дают предсказуемого результата. Соболев в этом сезоне забивает, но его форма нестабильна, а Педро и Фелипе Аугусто – новые игроки, которые пока адаптируются. Подчеркнем, что клуб из Санкт-Петербурга часто уходит в навесы, когда позиционные атаки буксуют, и этот прием больше не спасает.

Александр Соболев Фото: fc-zenit.ru

Важно - трансферные слухи. Думаю, вы помните, что все лето ходили активные разговоры и советы для Максима Глушенкова по переезду в Европу. Согласимся, когда тебе пророчат будущее в «Барселоне», ну разве ты будешь сильно думать, как выложиться против условной «Родины»? Я, конечно, утрирую, но когда есть такие разговоры, хочешь – не хочешь перестаешь давать 100 процентов концентрации нынешней команде. Как тот же Барриос, который фактически прямо заявил о близости к уходу из клуба.

Стоит ли увольнять Семака?

И во всем этом сине-бело-голубом хаосе надо разобраться Семаку. А он, как кажется со стороны, за все эти годы в Питере, словно утратил тот скилл, за который его любили в начале карьеры. Пропал тот флер, который был присущ этому тренеру. И возможно, ему уже не просто справляться со всеми теми проблемами, что есть в клубе. Но тогда может стоит уйти?

А с другой стороны - допустим, завтра Семак объявит, что уходит. Кто вместо него? Карпин обжегся с «Динамо» и не пойдет в очередное совмещение. А остальные топовые специалисты заняты. Есть свободный Федотов, но я вас умоляю, точно не уровень этого Зенита».

Сергей Семак Фото: fc-zenit.ru

Как вариант, попробовать иностранца. Ведь в истории «Зенита» именно европейские специалисты приносили самые крутые титулы - времена Адвоката и Спаллети помнят в Санкт-Петербурге до сих пор. Но опять же, кто в нынешней обстановке, с отсутствием еврокубков, согласится работать в России? Большой вопрос. Но на него надо найти ответ руководству питерского клуба.

«Краснодар» задержится в лидерах до декабря?

А вот к кому вопросов меньше, и кто идет на первом месте - это «Краснодар». Кстати, им с «Зенитом» предстоит очный матч уже в эту субботу. Но такому исходу (лидерству) к этому моменту есть причины. Южане, наверное, самая тактически вариативная команда чемпионата. Судите сами - в матче с «Рубином» они владели мячом 72 процента времени, со «Спартаком» – всего 37 процентов, но в обоих случаях побеждали.

Немаловажный момент - «быки» активны в агрессивном прессинге и отборах. «Краснодар» выигрывает в среднем 79 процентов единоборств – один из лучших показателей в лиге. Да и со скамейки там всегда выходят люди, которые точно усиливают команду - Кристиан, Уткин, Оздоев, Ленини.

При всем этом отметим, что у «Краснодара» четыре пропущенных гола в трех матчах, ошибки в двух из трех игр. А «xG» падает от матча к матчу против сильных соперников. Так что матч против Питера будет невероятно показателен - не зря говорят, что в таких играх определяется чемпион. Здесь же точно определится - готовы ли сейчас ребята Мусаева на что-то большее, чем просто разговоры о чемпионстве.

Три претендента из Москвы

А теперь давайте о московских преследователях поговорим. И начнем с ЦСКА. Главная беда армейцев в этом сезоне - каскад травм: Баринов, Мойзес, Гаич, Акинфеев, Воронов, Данилов, Рейс (дисквалифицирован). И многие в футбольном сообществе стали сильно сомневаться в татарстанском тренере москвичей Дмитрии Игдисамове. Всей этой картине масла добавляет и низкая результативность: 15 голов в 9 матчах – худший показатель среди пяти клубов с 19+ очками. В четырех из девяти игр армейцы не смогли довести дело до победы.

Команда научилась не проигрывать, но еще не научилась стабильно закрывать матчи. А еще отсутствие цельного форварда не добавляет радости. Да, есть Мусаев - 12 матчей, 407 минут, ни одного гола и ни одной результативной передачи. Купили Гонду у «Зенита», но тоже того блеска, которого ждали, не получили.

На этом фоне как всегда монструозен московский «Спартак» - бежит, летит. Но так всегда происходит с красно-белыми в первой части сезона. К тому же, как отмечают эксперты, их игра уязвима - они зависят от состояния Литвинова и Барко. А сейчас у них травмы и пока к состоянию команды возникают вопросы.

Мирлинд Даку Фото: spartak.com

Думаю, пока совет директоров «Спартака» не сильно доволен и трансферами. Да, купили Даку, но за семь матчей он забил лишь раз и сделал одну передачу. Та же история с Виктором Парада - защитник, за которого выложили пять миллионов евро. Но он трижды начинал в запасе и три раза выходил лишь в концовке матча.

Отметим, что Карседо строит игру на универсализме Зобнина: капитан то слева в защите, то в опорной зоне, то бьёт дальним ударом. Это работает, но создаёт уязвимость: если Зобнин не в форме или травмирован, вся конструкция шатается.

Нахождение в тройке лидеров московского «Динамо» - вероятно, главный сюрприз первых девяти туров. Особенно, учитывая прошлый сезон. Но опять же, надо делать скидку кто их тогда тренировал и какая была атмосфера в клубе. Сейчас же вернулся Шварц и ребята будто раскрепостились. Снова расцветают молодые. В том числе, главный «проспект» нашего футбола среди нападающих – Константин Тюкавин. Так что, за «Динамо», как минимум до Нового года, будет крайне интересно следить.