news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 13 ноября 2025 10:13

«Зенит-Казань» завершит шестой тур Суперлиги в матче с «Газпром-Югрой»

Читайте нас в
Телеграм
«Зенит-Казань» завершит шестой тур Суперлиги в матче с «Газпром-Югрой»
Фото: zenit-kazan.com

Казанский «Зенит» сегодня будет гостить у «Газпром-Югры» в заключительном матче шестого тура мужской Суперлиги.

Команда Алексея Вербова выиграла во всех пяти стартовых турах с общим счетом по сетам 15:2. Однако даже это не позволяет казанцам возглавлять турнирную таблицу. По дополнительным показателям они уступают лидерство новосибирскому «Локомотиву», который за пять туров проиграл всего один сет.

«Газпром-Югра» располагается на тринадцатой позиции в турнирной таблице. За пять матчей коллектив из Сургута одержал одну победу, а в остальных четырех встречах проиграл. За все эти игры северная команда выиграла всего три сета — в победной игре против «Урала». Во всех проигранных поединках хозяева грядущей встречи проиграли с сухим счетом.

Начало сегодняшней встречи назначено на 17:00 по московскому времени.

#вк зенит-казань
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин пригласил делегацию Казахстана на форум «Формируя будущее» в Казани

Путин пригласил делегацию Казахстана на форум «Формируя будущее» в Казани

12 ноября 2025
Минниханов ознакомился с инновационными разработками в индустриальном парке в Хучжоу

Минниханов ознакомился с инновационными разработками в индустриальном парке в Хучжоу

13 ноября 2025