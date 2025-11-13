«Зенит-Казань» завершит шестой тур Суперлиги в матче с «Газпром-Югрой»

Фото: zenit-kazan.com

Казанский «Зенит» сегодня будет гостить у «Газпром-Югры» в заключительном матче шестого тура мужской Суперлиги.

Команда Алексея Вербова выиграла во всех пяти стартовых турах с общим счетом по сетам 15:2. Однако даже это не позволяет казанцам возглавлять турнирную таблицу. По дополнительным показателям они уступают лидерство новосибирскому «Локомотиву», который за пять туров проиграл всего один сет.

«Газпром-Югра» располагается на тринадцатой позиции в турнирной таблице. За пять матчей коллектив из Сургута одержал одну победу, а в остальных четырех встречах проиграл. За все эти игры северная команда выиграла всего три сета — в победной игре против «Урала». Во всех проигранных поединках хозяева грядущей встречи проиграли с сухим счетом.

Начало сегодняшней встречи назначено на 17:00 по московскому времени.