«Зенит-Казань» взял реванш у «Динамо»

В главном матче тура чемпионата российской волейбольной суперлиги в Москве казанский «Зенит» со счетом 3:1 обыграл «Динамо».

В нынешнем сезоне казанцы во всех турнирах потерпели всего одно поражение, проиграв 6 ноября на своей площадке в рамках суперлиги столичному «Динамо» (2:3). С тех пор наш «Зенит» никому не проигрывает, и сегодня он продлил свою победную серию до 27 матчей.

Гости начали игру в следующем составе: Артем Вольвич, Александр Волков, Бартош Беднож, Майка Кристенсон, Дмитрий Волков, Максим Михайлов и либеро Илья Федоров. Оптимальный состав.

В первой партии москвичи стартовали уверенно — 5:2, 8:4. Эйс хозяев — 10:6. Признаем, что «Динамо» в этом сете было лучше по всем показателям — в атаке, на приеме, блоке и подаче. Поэтому партию динамовцы выиграли уверенно и заслуженно, 25:18.

Во втором сете гости показали, что сделали выводы из первой партии — 1:4 на блоке. Весь сет москвичам приходилось догонять казанцев, которые постоянно на одно-два очка были впереди, 5:7, 11:13, 15:17. И догнали, 15:15, даже вперед вышли пару раз — 20:19, 21:20. И тем не менее гости вырвали победу в партии, выказав отменное хладнокровие, 22:25 на блоке.

В третьей партии после равного начала казанцы снова стали постепенно уходить вперед — 9:9, 10:13. Ключевым моментом стали три подряд эйса от Михайлова — 10:16. Все, после этого как бы ни старались москвичи, они и свой четвертый эйс подали, но переломить ход борьбы им не удалось. «Зенит» уверенно довел сет до победного конца, блок Михайлова — 16:25.

В четвертом сете «Динамо» хорошо стартовало — 5:2. Лишь после первого эйса Александра Волкова и эйса Дмитрия Волкова гости сумели наверстать упущенное, 12:12. Все, больше «Зенит» инициативы из своих рук не упускал, только раз москвичи счет сравняли — 13:13. Неторопливо, но уверенно казанцы дожали соперника. Атака Александра Волкова, удар Вольвича партия и матч, 20:25. «Зенит-Казань» продолжает уверенно лидировать в суперлиге.

«Динамо» (Москва) — «Зенит-Казань» (Казань) — 1:3 (25:18, 22:25, 16:25, 20:25). В следующем туре 5 марта дома казанцы примут питерских одноклубников.