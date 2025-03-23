«Зенит-Казань» вышел в полуфинал, обыграв «Кузбасс»

Фото: zenit-kazan.com

Сегодня «Зенит-Казань» победил «Кузбасс» (3:0) в рамках четвертьфинала Суперлиги.

В первом сете команды начали равно, но казанцы быстро взяли инициативу в свои руки. Их отрыв стабильно составлял три-четыре очка. Казанцы были хороши на блоке и на подачах. Под конец команда Алексея Вербова тотально взяла игру под свой контроль и увеличила свой отрыв до +7. Однако на сетболе Роман Романовский подал в сетку и дал шанс сопернику сократить отставание. Однако Егор Сиденко ошибся точно так же, как и блокирующий казанцев. В итоге первая партия завершилась со счетом 17:25.

Во втором отрезке игры гости вновь обеспечили себе отрыв в самом начале. Сергею Троцкому после счета 2:5 пришлось брать тайм-аут. Тем не менее, казанцы упрочили преимущество до пяти очков, тренеру "Кузбасса" пришлось брать уже второй тайм-аут. Ближе к концу у "Зенита" был колоссальный отрыв в 10 очков. В итоге гости выиграли во втором сете с крупным отрывом 12:25.

В третьей партии "Кузбасс" оказал серьезное сопротивление. Казанцы уже не лидировали с большим отрывом, как раньше. Но под конец гости все же вырвались вперед. Точку в игре поставил Михаил Лабинский своим эйсом. Игра завершилась со счетом 19:25 в пользу «Зенита».