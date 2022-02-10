«Зенит-Казань» вышел в полуфинал Кубка ЕКВ

Обыграв кемеровский «Кузбасс» и в повторном матче 1/4 финала Кубка ЕКВ со счетом 3:1, казанский «Зенит» вышел в полуфинал турнира.

Вчера казанцы победили сибиряков со счетом 3:0 и сегодня для выхода в следующий этап могли даже проиграть со счетом 2:3. Но один из лучших клубов мира всегда настроен только на победу. Поддержать земляков пришли девушки из «Динамо-Ак Барса», завтра они примут дома в Лиге чемпионов турецкий «Фенербахче».

Сегодня казанцы начали игру в таком составе: Артем Вольвич, Бартош Беднож, Майка Кристенсон, Александр Волков, Дмитрий Волков, Максим Михайлов и либеро Илья Федоров.

В первой партии дебют получился ровным, номинальные хозяева даже вышли вперед, 4:3, 7:6. И вплоть до середины сета казанцам никак не удавалось переломить ход борьбы. Помогла успешная игра на блоке — 13:17. Ну а потом полетела подача у Михайлова, два эйса подряд — 18:24. Ошибка сибиряков, партия — 18:25.

Во втором отрезке встречи Дмитрий Щербинин заменил Артема Вольвича. На этот раз «Зенит» не стали откладывать дело в долгий ящик, 3:7 после двух кряду атак Бедножа. И вот уже двойной перевес у «Зенита» — 8:16, блок — 12:21. Партия — 13:25. «Зенит» де-факто уже в полуфинале Кубка ЕКВ.

Третья партия стала лишь формальностью, что позволило тренерскому штабу «Зенита» заменить всех лидеров. Им на смену вышли Андрей Сурмачевский, Юрий Бережко, Денис Земченок, Юрий Бережко и либеро Валентин Голубев. И Земченок быстро отметился эйсом, 1:4. Вскоре резервисты сделали счет 5:10. Кристенсона меняет Олег Терентьев из молодежной команды. Сибиряки воспользовались столь массовыми заменами у казанцев — 18:18 после двух подряд блоков «Кузбасса». Соперник все же сумел воспользоваться своим шансом и выиграл эту партию, 25:22.

В четвертом сете тренерский штаб «Зенита» не стал делать никаких замен. И резервисты стали оправдывать тренерское доверие — 4:10 на блоке, 6:15. Блок — 9:20, еще один блок — 11:23, две подряд атаки Земченка, партия — 14:25. Итог, 23-я подряд победа казанцев в разных турнирах.

«Кузбасс» (Кемерово) — «Зенит-Казань» (Казань) — 1:3 (18:25, 13:25, 25:22, 14:25). В полуфинале Кубка ЕКВ казанцы встретятся с итальянской «Монцей», в другом полуфинале сыграют французский «Тур» и польская «Скра». 14 февраля в рамках чемпионата российской суперлиги «Зенит» примет дома нижегородский АСК.