14 мая 2026 18:13

«Зенит - Казань» вышел в полуфинал «Финала шести» Кубка России

Фото: zenit-kazan.com

Казанский «Зенит» сегодня провел второй матч «Финала шести» Кубка России по волейболу. В соперниках было «Динамо-ЛО».

Встреча прошла под диктовку подопечных Алексея Вербова – в первой партии казанцы были сильнее 25:20, во второй – 25:21. А третья завершилась со счетом 25:23 в пользу «Зенита».

Больше всего очков в составе команды из столицы Татарстана набрал Михаил Лабинский – 19 баллов.

Казанцы одержали две победы из двух на групповом этапе. Их соперник по полуфиналу определится позднее.

