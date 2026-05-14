«Зенит - Казань» вышел в полуфинал «Финала шести» Кубка России

Казанский «Зенит» сегодня провел второй матч «Финала шести» Кубка России по волейболу. В соперниках было «Динамо-ЛО».



Встреча прошла под диктовку подопечных Алексея Вербова – в первой партии казанцы были сильнее 25:20, во второй – 25:21. А третья завершилась со счетом 25:23 в пользу «Зенита».

Больше всего очков в составе команды из столицы Татарстана набрал Михаил Лабинский – 19 баллов.



Казанцы одержали две победы из двух на групповом этапе. Их соперник по полуфиналу определится позднее.



