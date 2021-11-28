«Зенит-Казань» вышел в «Финал четырех» Кубка России

Обыграв сегодня в последнем туре полуфинального этапа Кубка России кемеровский «Кузбасс» со счетом 3:0, казанский «Зенит» вышел в «Финал четырех» турнира.

Перед последним туром в казанской группе с двумя победами в двух матчах лидировали хозяева и «Кузбасс», бывший клуб наставника «Зенита» Алексея Вербова. Так что ставки были как никогда высоки — победитель выходил в финал.

Казанцы начали игру в оптимальном составе: Алексей Кононов, Бартош Беднож, Майка Кристенсон, Дмитрий Волков, Максим Михайлов и либеро Валентин Голубев.

В первой партии казанцы сразу стали уходить в отрыв, благо сибиряки раз за разом ошибались — 3:0, 5:2. И в дальнейшем хозяева очень уверенно вели игру. Летела подача, эйсы на счету Кристенсона, Михайлова и Дмитрия Волкова. Разве что на блоке у «Зенита» не было преимущества, но и только. Подача экс-капитана казанцев Александра Бутько в аут, партия — 25:17.

Вторая партия прошла в более ровной борьбе, поначалу сибиряки даже вели в счете — 2:3, 4:5, но не более. Эйс Михайлова — 9:7. И «Зенит» уходит в отрыв — 19:13. Ну а дальше было делом техники довести сет до победы. Подача гостей в аут, 25:19.

Третий сет прошел по лекалу триллера, настолько упорная и непредсказуемая борьба развернулась на площадке. Поначалу лидировали кемеровчане — 3:4, 8:10. Не без труда, но хозяева выравняли борьбу, 16:16, 19:19. Нервы на пределе, ошибаются обе команды, 24:24. И все же везет сильнейшим — атака Дмитрия Волкова, эйс Кристенсона — 27:25.

«Зенит-Казань» (Казань) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:0 (25:17, 25:19, 27:25).

5 декабря команды вновь встретятся в Кемерово уже в рамках чемпионата суперлиги. «Финал четырех» Кубка России пройдет в Санкт-Петербурге 25-26 декабря, где соперников ожидает тамошний «Зенит».