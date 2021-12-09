«Зенит-Казань» вышел в 1/8 финала Кубка ЕКВ, вновь обыграв «Задругу»

Казанский «Зенит» вновь обыграл сегодня австрийскую «Задругу» 3:0. Победа вывела команду в 1/8 финала Кубка ЕКВ.

Сегодняшний матч — оба прошли в Казани по взаимной договоренности — хозяева начали в таком составе: Андрей Сурмачевский, Роман Порошин, Алексей Кононов, Дмитрий Волков, Артем Вольвич, Максим Михайлов и либеро Илья Федоров. В первой партии Сурмачевский очень быстро подал фирменный эйс — 4:0. Но сегодня австрийцы были настроены решительно, порой даже набирали по два очка подряд — 13:8. Пришлось Сурмачевскому подать еще один эйс — 15:8. Гости много ошибались на своих подачах, 23:15. Однако третий эйс от Сурмачевского и атака Михайлова решили исход первой партии — 25:17.

Во втором сете гости показали свою лучшую игру за два дня в Казани, набрав максимум для себя очков. Удивительно, но на блоке «Задруга» переигрывала «Зенит», 1-5 в середине партии, 8:9 на табло. Пришлось казанцам догонять, 7:7, 12:12, 14:14. Еще и два эйса австрийцы заработали — 19:18, поэтому концовка оказалась для «Зенита-Казани» достаточно нервной — 21:20, 24:23. Завершила сет атака Кононова, 25:23.

Третья партия показала, как сильно австрийцы разозлили казанцев. Вышел на подачу Сурмачевский, и полетели эйсы — 9:0. Остальное было делом техники, хозяева быстро дожали соперника. Ошибка «Задруги» на подаче, партия и матч, 25:12.

«Зенит-Казань» (Казань, Россия) — «Задруга» (Блайбург, Австрия) — 3:0 (25:17, 25:23, 25:12).

В 1/8 финала Кубка ЕКВ казанцы сыграют с победителем пары «Дудинхем» (Нидерланды) — «Йола» (Швейцария).