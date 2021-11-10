«Зенит-Казань» вышел в следующий раунд Кубка ЕКВ

«Зенит-Казань» выиграл и второй матч 1/32 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола, одолев сегодня в эстонском Тарту «Бигбанк» со счетом 3:0.

Накануне казанцы неожиданно встретили упорное сопротивление чемпионов Эстонии, не без труда выиграв со счетом 3:1, хотя изначально разница в классе казалась очень большой. Сегодня в Тарту прошел ответный, формально домашний для «Зенита» матч.

В первой партии «Зенит» лидировал практически с начала и до конца сета — 8:4, 17:13, 18:16. Соперники постоянно догоняли, но им удавалось лишь подобраться на два-три очка, 22:19. Поэтому казанцы достаточно уверенно довели партию до победного конца, 25:21.

До середины второй партии на площадке велась борьба на равных— 8:8, 11:11, однако затем «Зенит» стал наращивать преимущество — с 14:13, 18:15 до 25:17 в концовке.

Примерно по такому же сценарию прошла и третья партия. Эстонцы сопротивлялись изо всех сил, постоянно дыша в затылок гостям — 4:3, 10:9, 15:14, 19:18. Лишь в концовке «Зениту» удалось нарастить свой перевес, 22:18. Так и довели казанцы партию до победного конца — 25:19. Вторая подряд победа «Зенита», выведшая его в следующий раунд Кубка ЕКВ.

«Зенит-Казань» (Казань, Россия) — «Бигбанк» (Тарту, Эстония) — 3:0 (25:21, 25:17, 25:19). Соперник казанцев по 1/16 финала Кубка ЕКВ определится позднее.

Также 13 ноября в рамках чемпионата российской Премьер-лиги «Зенит-Казань» сыграет в Санкт-Петербурге со своими одноклубниками. Не заезжая домой, из Эстонии команда отправилась в Санкт-Петербург.