«Зенит-Казань» вторым составом обыграл в гостях «Факел»

Казанский «Зенит» резервным составом в трех партиях обыграл на выезде в Сибири «Факел».

Продолжая единолично лидировать в волейбольной суперлиге, казанцы привезли сегодня в Новый Уренгой по сути резервный состав. Остались дома поляк Бартош Беднож, американец Майка Кристенсон, олимпийский чемпион Александр Волков, Артем Вольвич и Максим Михайлов, а также главный тренер команды Алексей Вербов. Рулил казанцами в этой встрече старший тренер Константин Сиденко.

Игру гости начали в таком составе: Роман Порошин, Андрей Сурмачевский, Дмитрий Щербинин, Алексей Кононов, Дмитрий Волков, Денис Земченок и либеро Илья Федоров.

В первом сете «Факел», а это самая молодая команды в суперлиге, дал серьезный бой фавориты. Хотя гости стартовали уверенно — 1:4. Но тут у сибиряков полетела подача, три эйса и на табло 9:8. В то время как казанцы раз за разом теряли очки на своей подаче. Однако бывший игрок «Факела», диагональный «Зенита» Дмитрий Волков сегодня провел лучший матч в сезоне. Перед началом встречи ему вручили удостоверение и значок» «Заслуженный мастер спорта», и Дмитрий просто феерил на площадке. Четвертый эйс хозяев — 16:15, 21:22. Лишь в самой концовке сказалось более высокое мастерство гостей, 21:25.

Примерно по такому же сценарию прошла и вторая партия. Вновь упорнейшая борьба, в которой лишь в середине сета гости сумели выйти вперед на два очка — 10:12. 15:15, 19:19, 20:20. И вновь Дмитрий Волков почти не промахивался, он и поставил точку в партии, 22:25.

Лишь в третьей партии силы постепенно стали покидать новоуренгойцев, но и на этот раз хозяева постоянно «висели на хвосте» фаворитов. 7:8, 16:18. Не без труда, но казанцы дожали-таки неуступчивых сибиряков. Точку в сете и матче поставил Щербинин, 20:25.

В следующем туре 10 апреля казанцы примут дома уфимский «Урал». «Зенит-Казань» обеспечил себе первое место в турнире, и примет в столице Татарстана «Финал шести».

«Факел» (Новый Уренгой) - «Зенит-Казань» (Казань) — 0:3 (21:25, 22:25, 20:25).