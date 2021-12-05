Волейболисты «Зенита-Казани» второй раз за неделю обыграли «Кузбасс»

В очередном матче чемпионата российской волейбольной суперлиги «Зенит-Казань» победил в Кемерово «Кузбасс» со счетом 3:0.

Во время прошлой встречи казанцы на своей площадке обыграли кемеровчан в рамках полуфинального турнира Кубка России (3:0), но сегодня встречались команды уже в ходе чемпионата страны. Счет оказался таким же. Отметим четыре эйса Алексея Кононова и великолепную игру на приеме 19-летнего Ильи Федорова.

Против своей бывшей команды наставник гостей Алексей Вербов выставил следующий стартовый состав: Артем Вольвич, Бартош Беднож, Майка Кристенсон, Алексей Кононов, Дмитрий Волков, Максим Михайлов и либеро Илья Федоров. Перед началом игры команды и публика минутой молчания почтили память погибших на шахте в Кузбассе.

В первой партии зенитовцы стартовали очень уверенно — 2:7 после эйса Дмитрия Волкова. Двумя подряд эйсами отметился Кононов, 7:14. Все попытки сибиряков выровнять игру успехом не увенчались, слишком велико было превосходство гостей во всех компонентах волейбола. Блок, партия — 18:25.

Вторая партия прошла примерно по такому же сценарию и закончилась точно с таким же счетом, что и первая. Лишь поначалу кемеровчане успешно сопротивлялись — 10:10. После чего «Зенит» пошел в отрыв благодаря двум кряду эйсам Кононова — 10:14. Точку в сете поставил Дмитрий Волков, 18:25.

Самой упорной получилась третья партия, в которой чаще вели в счете хозяева, хотя старт был вновь за казанцами — 2:4, 8:10. За счет удачной игры на блоке сибиряки вырывались вперед — 15:13, 17:15, 20:19. Однако «Зенит» образцово провел концовку. Два подряд эйса от Максима Михайлова — 20:22. Еще одна убойная подача от Дмитрия Волкова, точный удар Бедножа, партия — 22:25. Впечатлило преимущество гостей на подаче, 0-8. Лишь на блоке «Кузбасс» не уступил, 5-5.

«Кузбасс» (Кемерово) — «Зенит-Казань» (Казань) — 0:3 (18:25, 18:25, 22:25).

После девяти туров в активе казанцев стало 25 очков, первое место. В следующем туре 19 декабря на своей площадке «Зенит-Казань» примет белгородское «Белогорье». А 8-9 декабря в рамках 1/16 финала Кубка ЕКВ казанцы сыграют дома же с австрийской «Задругой».