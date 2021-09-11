Сегодня в Оренбурге «Зенит-Казань» всухую обыграл местный «Нефтяник». Матч предварительного этапа волейбольного Кубка России завершился со счетом 3:0.

По регламенту турнира казанцы гарантировали себе место в основном турнире, командировав в сборную России трех игроков (Артема Вольвича, Дмитрия Волкова и Валентина Голубева) на чемпионат Европы. Но и без этой льготы они идут без потерь в своей группе в Оренбурге, три игры — три победы.

Матч с хозяевами «Зенит-Казань» начал в таком составе: Роман Порошин, Андрей Сурмачевский, Александр Волков, Денис Земченок, Бартош Беднож и либеро Михаил Каштанов.

Первую партию казанцы выиграли довольно уверенно, сразу же захватив инициативу в свои руки — 9:2. Хозяева лишь иногда сокращали разрыв в счете — 14:11, не более того. Партия, 25:17.

Еще более уверенно «Зенит» выиграл второй сет, уходя вперед на десять очков — 18:8, 20:10. Словом, гости без особых хлопот довели партию до победного конца, 25:14.

В начале третьего сета оренбуржцы один раз смогли выйти вперед, 4:5. Однако на это гости ответили серией из пяти очков кряду — 9:5. Отметим убойные атаки Сурмачевского. Остальное в партии было делом техники и мастерства: уровень «Зенита» был заметно выше «Нефтяника». В концовке хозяева все же смогли сократить отрыв в счете, 24:20, но затем подали в аут, 25:20. Партия и матч за гостями.

«Зенит-Казань» (Казань) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0 (25:17, 25:14, 25:20). Завтра казанцы сыграют с белорусским «Шахтером» из Солигорска.