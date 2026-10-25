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На главную ТИ-Спорт 25 октября 2026 20:05

«Зенит-Казань» всухую обыграл «Динамо-ЛО» в третьем туре Суперлиги

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«Зенит-Казань» всухую обыграл «Динамо-ЛО» в третьем туре Суперлиги
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Казанский «Зенит-Казань» победил «Динамо-ЛО» из Ленинградской области в матче третьего тура мужской волейбольной Суперлиги сезона 2026/2027. Встреча прошла в Сосновом Бору и завершилась со счетом 3:0 в пользу казанцев.

Гости выиграли все три партии – 25:19, 25:21 и 25:22. Итоговый счет матча – 3:0.

В четвертом туре чемпионата «Зенит-Казань» 28 октября сыграет с петербургским «Зенитом». «Динамо-ЛО» 31 октября встретится с нижегородской командой «Горький».

Чемпионат России проходит в два этапа: предварительный раунд и плей-офф. В регулярном сезоне команды играют друг с другом в два круга – проводят по одному матчу дома и в гостях с каждым соперником.

Действующий чемпион мужской Суперлиги – московское «Динамо».

#волейбол #вк зенит-казань #динамо
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