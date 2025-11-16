«Зенит-Казань» встретится в Туле с «Белогорьем»

Казанский «Зенит» проведет матч 7 тура против «Белогорья» в гостях в рамках чемпионата мужской волейбольной Суперлиги. Время начала матча - 18:00 мск.

Татарстанцы ведут шестиматчевую победную серию. В настоящий момент они находятся на 2 месте с 18 очками в турнирной таблице. «Белогорье» - на 5 строчке с 12 очками. В двух встречах из шести они потерпели поражение. а возглавляет чемпионат новосбирский «Локомотив». На их счету 21 очко в 7 проведенных играх.

Матч между «Зенитом-Казанью» и «Белогорьем» станет показательным для обеих команд считающихся номинальными фаворитами турнира.

Ранее, блокирующий белгородцев Георгий Заболотников заявил, что «Зенит-Казань» в этом сезоне не станет чемпионом.