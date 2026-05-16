«Зенит-Казань» встретится с петербургским «Зенитом» в полуфинале Кубка России

Сегодня «Зенит-Казань» встретится с «Зенитом-СПб» в полуфинале Кубка России в Москве.

Как и все остальные матчи «Финала шести» Кубка России, эта игра состоится на волейбольной арене «Динамо». Встреча начнется в 16.00 по московскому времени.

«Зенит-Казань» ранее 12 раз становился победителем Кубка России, причем четыре победы – на счету нынешнего наставника татарстанского клуба Алексея Вербова. Петербургский «Зенит» ни разу не выигрывал Кубок России, но трижды пробивался в финал (в 2018, 2019 и 2020 годах).

С конца 2017 года команды встречались 30 раз. Казанцы одержали 25 побед, а петербуржцы – пять. Последний раз одноименные клубы играли друг с другом 22 февраля в 26-м туре Суперлиги-2025/2026, тогда представители Татарстана оказались сильнее.

В «Финале шести» команды разделены на две группы и в течение трех дней играют между собой. В полуфинальных играх крест-накрест встречаются клубы, занявшие первое и второе места в своих группах.

На этот раз не смогли пробиться в полуфинал «Белогорье» и «Динамо-ЛО». Матч сумевших сделать это «Динамо» и «Локомотива» пройдет сегодня после встречи двух «Зенитов»: эта игра начнется в 19.00 по Москве.