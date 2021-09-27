«Зенит-Казань»: В новый сезон с новым тренером, новым логотипом и старыми задачами

Сегодня в Национальной библиотеке Республики Татарстан в Казани прошла презентация нового состава волейбольного клуба «Зенит-Казань» с новым логотипом. Болельщики и журналисты смогли вживую пообщаться с руководством, тренерами и волейболистами.

«Зенит-Казань» с 350 тыс. подписчиками в соцсетях — это в 5 раз больше, чем у всех остальных клубов российской суперлиги вместе взятых. Клубное телевидение смотрят в 56 странах 120 тыс. человек.

Вся церемония прошла в голубых, клубных цветах. Такого же цвета были тюбетейки, врученные новичкам команды.

Пришли посмотреть на новый «Зенит» генеральный директор «Газпром-Татрансгаз» Рустем Уманов, министр спорта республики Владимир Леонов, и.о ректора Поволжской академии физкультуры Рафис Бурганов, тренеры и волейболистки «Динамо-Ак Барса».

Главный тренер казанцев Алексей Вербов назвал новую команду с приставкой супер и отличным тренерским штабом. После чего к прежнему составу на сцену поднялись новички: Роман Порошин, Юрий Бережко, Мика Кристенсен, Дмитрий Щербинин и Дмитрий Волков. Помимо игровых маек им всем подарили тюбетейки. А до этого клубное ТВ показало кадры с их представлением и зачетом на знание татарского языка и национальных блюд.

Владимир Леонов посетовал на отсутствие президента республиканской федерации, Председателя Госсовета Фарита Мухаметшина и главы республиканского совета «Динамо», руководителя администрации Президента республики Асгата Сафарова.

«Благодаря спонсорам „Зенит“ является самым титулованным российским волейбольным клубом. Летом команда хорошо обновилась, надеемся, что она вернет себе былые победы вместе с новым наставником Вербовым», — сказал Леонов.

Рустем Усманов справедливо назвал «Зенит» командой высших игровых стандартов, подметив, что не всегда большой бюджет гарантирует высокий результат, в «Зените» же он не сомневается.

«„Зенит“ — это мировое достояние, поэтому на нашем предприятии волейбол очень популярен — есть 18 женских и 14 мужских любительских команда. Мы неразрывно связаны с командой», — заметил Усманов.

Затем прошла пресс-конференция, в ходе которой журналисты и болельщики распросили о самом интересном капитана «Зенита» Александра Волкова, Владимира Леонова, президента клуба Рифката Кантюкова, Алексея Вербова. Так, Волков пояснил, кто команда избрала его капитаном тайным голосованием. Кантюков рассказал, что для комфортного передвижения команды по региону клуб купил новый комфортабельный автобус.

Душевный вечер завершился видео с мастерским исполнением американцем Кристенсеном на гавайской гитаре бессмертного хита группы «Чайф» — «Бутылка кефира, полбатона» на русском языке.

2 октября в Красноярске «Зенит-Казань» сыграет в первом туре чемпионата суперлиги с «Енисеем».