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На главную ТИ-Спорт 4 ноября 2026 16:42

«Зенит-Казань» в гостях всухую обыграл «Енисей»

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«Зенит-Казань» в гостях всухую обыграл «Енисей»
Фото: zenit-kazan.com

Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» в гостях взял верх над красноярским «Енисеем» в матче 5-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги.

Встреча прошла на стадионе имени Ивана Ярыгина в Красноярске. Команда Алексея Вербова обыграла хозяев со счетом 3:0. Подопечные Юрия Филиппова не смогли помешать гостям, хотя во втором и третьем сетах предпринимали усилия для этого.

«Енисей» – «Зенит-Казань» – 0:3 (12:25, 23:25, 18:25).
Лучшие игроки: Жига Штерн (11), Кирилл Супрунов (6), Виталий Фетцов (4) – Михаил Хлякин (18), Владислав Давыскиба (11), Михаил Лабинский (10).

#вк зенит казань #енисей #суперлига
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