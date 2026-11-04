«Зенит-Казань» в гостях всухую обыграл «Енисей»

Фото: zenit-kazan.com

Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» в гостях взял верх над красноярским «Енисеем» в матче 5-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги.

Встреча прошла на стадионе имени Ивана Ярыгина в Красноярске. Команда Алексея Вербова обыграла хозяев со счетом 3:0. Подопечные Юрия Филиппова не смогли помешать гостям, хотя во втором и третьем сетах предпринимали усилия для этого.

«Енисей» – «Зенит-Казань» – 0:3 (12:25, 23:25, 18:25).

Лучшие игроки: Жига Штерн (11), Кирилл Супрунов (6), Виталий Фетцов (4) – Михаил Хлякин (18), Владислав Давыскиба (11), Михаил Лабинский (10).