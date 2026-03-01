news_header_top
«Зенит-Казань» в гостях сыграет с «МГТУ»

Сегодня «Зенит-Казань» встретится в столице России с местным «МГТУ» в матче 28-го тура предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги.

Встреча пройдет на московской арене «Динамо» и начнется в 17.00 по времени столицы страны.

В настоящее время «Зенит-Казань» лидирует в турнирной таблице, набрав 73 очка в 27 матчах. Ранее команда из столицы Татарстана взяла верх над одноименным клубом из Санкт-Петербурга в зенитовском дерби.

«МГТУ» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице – у «студентов» лишь восемь очков после 27 встреч, из которых только две завершились победами. Последняя встреча двух команд 14 декабря прошлого года завершилась уверенной победой казанцев со счетом 3:0.

