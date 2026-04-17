«Зенит-Казань» в финале: Вербов одолел неудобный «Локо» и поборется за золото с «Динамо»

«Зенит-Казань» в драматичном пятом матче полуфинальной серии с «Локомотивом» все же сумел одержать победу со счетом 3:1. Почему противостояние с новосибирцами оказалось настолько непростым для подопечных Алексея Вербова – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: zenit-Kazan.com

Заруба «Зенита-Казань» и «Локомотива» – настоящее украшение плей-офф

Полуфинальная битва между казанцами и сибиряками стала настоящим украшением плей-офф Суперлиги в этом сезоне. Два неуступчивых и амбициозных коллектива с сумасшедшей самоотдачей боролись за путевку в финал в течение пяти затяжных матчей.

На фоне баталии «Зенита-Казань» и «Локомотива» серия петербургского «Зенита» и московского «Динамо» не получилась столь же насыщенной. Столичный коллектив под руководством Константина Брянского без особого труда выбил команду Владимира Алекно.

Перед новосибирскими матчами наставник казанцев Алексей Вербов говорил, что его подопечных будет ждать «ад» на выезде. И действительно, «Локомотив» на собственном паркете обладает какой-то удивительной магией. Проиграв третий матч серии, «железнодорожники» сумели забрать затем четвертую игру за пять сетов. «Локомотив» был криптонитом для «Зенита-Казань» в регулярном чемпионате. И на самом деле, сибиряки были очень близки, чтобы выбить команду Вербова, в том числе в полуфинальном противостоянии.

Однако «Зенит-Казань» сдюжил и при поддержке татарстанских болельщиков в Центре волейбола добыл-таки победу за четыре сета (3:1).

Блок – надежное оружие казанцев в этом плей-офф

Первая партия для хозяев получилась напряженной. На старте сета «Локомотив» повел со счетом 7:4. Отлично летела подача у Омара Курбанова и Симеона Николова. Реакция Вербова была незамедлительной – сразу тайм-аут. Наставник казанцев не эмоционировал на своих подопечных, а спокойно указал на их ошибки во время приема. Умение Вербова сохранять спокойствие в критические моменты будто бы передается его игрокам воздушно-капельным путем.

Иначе нельзя объяснить, что после тайм-аута «Зенит-Казань» весьма буднично исправил свое положение. В первую очередь удалось это сделать благодаря блоку – постарались Роман Романовский и Дмитрий Волков. В первой партии, к слову, перевес по удачным заблокированным атакам был в пользу казанцев (5-0).

Классный блок позволил «Зениту-Казань» забрать первую партию – 25:22. И блок замечательно работал у хозяев в начале в том числе второго сета. Удачные действия Кононова и Абаева организовали комфортное преимущество «Зениту-Казань» (12:8). И казалось, что для хозяев это отличный шанс зацепиться за победу во втором подряд сете.

Перформанс Лубурича на фоне неудачной игры Максима Михайлова

Однако в минувший вечер игра в нападении совершенно не шла у Максима Михайлова. Регулярные ошибки легендарного диагонального вынудили Алексея Вербова заменить «Пулемета Максима» на Дражена Лубурича. Серб, очевидно, был менее статусной опцией на фоне Михайлова, однако благодаря доверию Вербова сумел стать по итогу одним из Х-факторов победы «бело-голубых».

«Дражен очень помог, мы ждали от него этот момент. Макс Михайлов четыре матча на себе вез. Сегодня ему уже было тяжело. Но это и есть взаимозаменяемость», – отметил после матча Алексей Вербов.

Уверенную игру серба упомянул в своем послематчевом комментарии и наставник «железнодорожников» Пламен Константинов. Лубурич набрал в матче 9 очков. Игра серба хоть и не обеспечила победу во втором сете (22:25), но существенно помогла казанцем в третьей и четвертой партиях.

В третьем сете именно эйс Лубурича вывел хозяев на три сет-бола (24:21). У «Локомотива» в прошедший вечер совершенно не шла подача, чем умело пользовались подопечные Вербова. Раджаб хоть и подарил скромную надежду сибирякам в концовке на то, что они смогут еще побороться в третьем сете, но Михаил Лабинский своими эффективными атаками разрядил валидольную атмосферу в Центре волейбола (25:23). Всего у казанского доигровщика в матче 15 очков, он второй по результативности в команде после Дмитрия Волкова, записавшего в свой актив 21 балл.

«Зенит-Казань» не стал доводить дело до пятого сета. Ликуй, Татарстан: команда вышла в финал!

«Зениту-Казань» нельзя было переводить матч в пятый сет. У команды Вербова наверняка сидел в памяти неудачный тай-брейк первой встречи, когда в пятисетовике казанцы уступили на своем поле «Локомотиву» со счетом 2:3. Наверное, поэтому старт хозяев получился настолько убедительным – 14:9 в пользу «Зенита». Блок хозяев продолжал закрывать Лызика и Курбанова, которым не удавалось организовать погоню в заключительной для себя партии.

От Пламена Константинова в такой ситуации требовалось нестандартное решение. И он нашел его, заменив по ходу сета связующего Симеона Николова на Вадима Ожиганова. Эта рокировка позволила «Локомотиву» совершить невероятный камбэк, доведя счет до равного – 23:23. Впрочем, все мечты о финале сибиряков обрубил Дмитрий Волков, который после мощной подачи Романовского заблокировал переходящий мяч (25:23).

Центр волейбола несмолкаемыми аплодисментами и овациями поздравлял игроков «Зенита-Казань» с выходом в финал. Команда Алексея Вербова получила возможность поучаствовать в четвертом финале подряд и побороться за 14-е золотые медали чемпионата России в истории клуба.

«Зенит-Казань» встретится в финале с московским «Динамо», а «Локомотиву» в очередной раз придется довольствоваться бронзой. Но для этого еще необходимо обыграть «Зенит» Владимира Алекно в матче за третье место.