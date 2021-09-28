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Ру Тат
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28 сентября 2021  16:26
Cергей Гаврилов

«Зенит-Казань» узнал соперников по полуфинальному этапу Кубка России

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Сегодня определились составы групп полуфинального этапа Кубка России, матчи которого состоятся 26–28 ноября.

Столица Татарстана примет у себя группу «В». Гостями «Зенита-Казани» станут «Кузбасс» из Кемерова, «Динамо-ЛО» из Соснового Бора и «Нефтяник» из Оренбурга. 

Две остальные группы сыграют в Москве и Новосибирске. В «Финал четырех», хозяином которого станет петербургский «Зенит», пройдут победители трех групп.

В субботу, 2 октября, в первом туре чемпионата Суперлиги «Зенит-Казань» встретится в Красноярске с «Енисеем».

#кубок россии #вк зенит-казань
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