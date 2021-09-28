«Зенит-Казань» узнал соперников по полуфинальному этапу Кубка России

Сегодня определились составы групп полуфинального этапа Кубка России, матчи которого состоятся 26–28 ноября.

Столица Татарстана примет у себя группу «В». Гостями «Зенита-Казани» станут «Кузбасс» из Кемерова, «Динамо-ЛО» из Соснового Бора и «Нефтяник» из Оренбурга.

Две остальные группы сыграют в Москве и Новосибирске. В «Финал четырех», хозяином которого станет петербургский «Зенит», пройдут победители трех групп.

В субботу, 2 октября, в первом туре чемпионата Суперлиги «Зенит-Казань» встретится в Красноярске с «Енисеем».