«Зенит-Казань» увозит победу из Нового Уренгоя

Фото: zenit-kazan.com

«Зенит-Казань» обыграл «Факел» в Новом Уренгое в рамках 10-го тура.

В первом сете диагональный «Зенита» Максим Михайлов блестяще провёл игру, забив все свои атаки (6/6) и сделав эйс, что помогло команде оторваться в счёте от соперника. Подача была важным оружием казанской команды, и эйсы отметились Константин Абаев и Дмитрий Волков. У «Факела» провалил партию диагональный Юри Романо, который не забил ничего (0/8).

После перерыва вместо Романо на площадке появился Никита Морозов, который начал приносить очки своей команде. У «Факела» заработал блок, и Алексей Ковальчук закрыл Михаила Лабинского и Михайлова. Абаев пытался разыграть Лабинского, но Михаил допускал ошибки. В итоге его удар в аут стал роковым для «Зенита» – 23:25.

Неуверенная игра Лабинского не осталась без внимания тренерского штаба, и вместо него вышел Андрей Сурмачевский. Важным для казанской команды стал рывок на серии подач с эйсом Максима Михайлова, который помог вернуть уверенность и обескуражить соперников. У «Факела» были проблемы в приёме, и «Зенит» выиграл по эйсам 6–0. С подачи отличились Алексей Кононов и Абаев, который завершил сет – 25:16.

Сурмачевский в начале партии дважды подряд попал под блок Михаила Сидоренко, и на площадку вернулся Лабинский. Догонять соперника пришлось долго, но счёт сравнял Михайлов (15:15). Казанцы тройным блоком закрыли Морозова, а затем Михайлов выиграл важный брейковый мяч – 19:17. Ямальцы цеплялись до конца, но два подряд блока от игроков «Зенита» завершили встречу – 25:21.

6 декабря «Зенит-Казань» на выезде сыграет с петербургским «Зенитом». Начало матча в 16:30.

«Факел» (Новый Уренгой) – Зенит-Казань – 1:3 (18:25, 25:23, 16:25, 21:25)

«Факел»: Сидоренко (7), Маа (2), Капранов (9), Ковальчук (9), Романо (0), Квочко (4) – стартовая шестёрка, Кротков (либеро), Андреев (либеро) Морозов (13), Мозжухин (4), Казбанов (0).

«Зенит-Казань»: Романовский (2), Абаев (4), Волков (15), Кононов (11), Михайлов (22) Лабинский (13) – стартовая шестёрка, Данани (либеро), Сурмачевский (4), Вольвич (4).Очки – 80:98, подача – 2:10, атака – 39:54, блок – 7:11, приём – 44%:47%, ошибки – 23:3