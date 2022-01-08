«Зенит-Казань» уверенно победил в Уфе

Казанский «Зенит» одержал первую победу на выезде в новом году, обыграв в матче регулярного чемпионата российской волейбольной Суперлиги в Уфе местный «Урал» со счетом 3:0.

Невзирая на разницу в классе, спор казанского и уфимского клубов и в волейболе традиционно принципиален. Но в рамках Суперлиги уфимцы пока ни разу не побеждали казанцев, которые сегодня уже в 25-й раз подряд обыграли соперника.

Зенитовцы начали игру в следующем составе: Артем Вольвич, Александр Волков, Андрей Сурмачевский, Мика Кристенсон, Дмитрий Волков, Максим Михайлов и либеро Илья Федоров.

В первом сете уфимцы начали сверхудачно — 10:6, 13:9. Гости очень много ошибались. Но в который раз казанцев выручила подача. Два подряд эйса от Сурмачевского — 13:13. Игра выровнялась. Полетела подача и у Дмитрия Волкова, и у Кристенсона, 18:21. Партию завершил Сурмачевский: эйс — 19:25, его атака, 20:25.

Памятуя о начале матча, второй сет зенитовцы начали сверхсобранно, 3:5 после эйса Александра Волкова. Подача у гостей продолжала лететь с убийственной для уфимцев скоростью и точностью — 7:15 после эйса Вольвича, 9:18 после убойной подачи Кристенсона, 12-й эйс казанцев против двух у хозяев. Атака Сурмачевского, подача «Урала» в аут, партия — 16:25.

В третьем сете максимально оперативно казанцы начали уходить вперед, хотя хозяева делали все, чтобы помешать соперникам добиться успеха. После эйса «Урала» счет стал 12:14. И всё же гости успешно дожали уфимцев, 15:22 после эйса Сурмачевского, пятого для Андрея и 14-го у «Зенита». Ошибка хозяев, партия и матч, 16:25.

После 12 туров в активе казанцев теперь 11 побед при одном поражении, первое место. В следующем туре 15 января дома «Зенит» сыграет с «Самотлором». А 12 января в первой игре одной восьмой финала Кубка ЕКВ казанцы примут дома голландский «Орион».

«Урал» (Уфа) — «Зенит-Казань» (Казань) — 0:3 (20:25, 16:25, 16:25).