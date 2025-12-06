«Зенит-Казань» уверенно обыграл «Зенит» Владимира Алекно в Петербурге

Фото: zenit-kazan.com

Казанский «Зенит» в Санкт-Петербурге сумел обыграть команду своего бывшего наставника Владимира Алекно, питерский «Зенит».

С полной катастрофы началась игра для казанцев. Казалось, что команда просто не вышла на игру. Мало того, что питерцы плотно сели на классные подачи на вылет, сделав счет 3:1, так еще и при очередной такой подаче Вербов зря использовал видеопросмотр, а на табло горело уже 4:1.

У казанцев абсолютно не работал прием, так что при счете 7:3 Вербов решил взять тайм-аут, но это ничем не помогло. В очередной удачной атаке первым темпом подопечные Владимира Алекно сделали счет 9:4. Не отпускал Вербов долго команду и во время первой технической паузы, но прием как не работал, так и продолжалось. Кубинский доигровщик питерцев Марлон Янт на своей мощнейшей подаче просто уничтожал все попытки казанцев стабилизировать положение.

В какой-то момент счет в сете достиг разрыва в 11 очков (20:9), что больше было похоже на игру между топ-командой и аутсайдером, а не двух конкурентов за титул. В итоге – 25:15 после первой партии. На счету Марлона 9 очков, девять из которых – на подаче.

Совсем иначе началась вторая партия. На этот раз у «Зенита-Казань» заработал, наконец, блок. А при счете 3:1, когда казалось, что питерцы подготовили отличную атаку, Федоров кое-как принял удар на себя, а мяч внезапно отлетел на заднюю часть половины паркета питерцев и приземлился ровно в зоне – 4:1. После того как казанцы набрали пятое очко, Алекно взял тайм-аут, но тем не менее подопечные Вербова продолжали удерживать комфортный отрыв в 3 очка.

Питерцы стали сами много ошибаться на приеме, что стало следствием более четкой игры казанцев. В итоге гостям удалось довести партию до победы – 21:25.

Как логичное продолжение двух партий с поочередным доминированием, третья партия стала самой упорной — команды не отпускали друг друга более чем на два очка. Однако в концовке казанцы поднажали, а питерцы наошибались на переходящих мячах. В итоге гости выбились вперед и дотерпели – 23:25.

В четвертом сете казанцы вновь были несколько точнее на подачах, а блеск питерца Янта окончательно растворился. В середине партии «Зенит-Казань» сумел оторваться на три очка — 11:14. Константин Абаев и Дмитрий Волков стали классно подавать раз за разом, а питерцы никак не могли толком принять мяч – 14:20. Казанцы просто уничтожали Питер на подачах.

Однако под конец сета казанцы несколько занервничали и даже отдали гостям три очка, в том числе и с помощью эйса. Дело до конца довести удалось при счете 18:25.

Теперь «Зенит-Казань» упрочивает свое лидерство в турнирной таблице мужской Суперлиги.

«Зенит-СПб» – «Зенит-Казань» – 3:1 (15:25, 25:21, 25:23, 25:18).