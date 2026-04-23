«Зенит-Казань» уступил «Динамо» во второй раз в финале плей-офф

Казанский «Зенит» во второй раз подряд уступил московскому «Динамо» 1:3 (25:21, 15:25, 18:25, 20:25) у себя дома в финале розыгрыша плей-офф волейбольной Суперлиги.



В первой встрече татарстанцы также уступили со счетом 2:3. Напомним в данной серии команды играют до трех побед.

В случае победы «Динамо» в третьем матче, столичная команда станет чемпионом Суперлиги. Действующим чемпионом на данный момент являются подопечные Алексея Вербова.

Третья встреча в рамках финала волейбольной Суперлиги пройдет в Москве 27 апреля. Начало матча – в 19:00 мск.