23 апреля 2026

«Зенит-Казань» уступил «Динамо» во второй раз в финале плей-офф

Фото: zenit-kazan.com

Казанский «Зенит» во второй раз подряд уступил московскому «Динамо» 1:3 (25:21, 15:25, 18:25, 20:25) у себя дома в финале розыгрыша плей-офф волейбольной Суперлиги.

В первой встрече татарстанцы также уступили со счетом 2:3. Напомним в данной серии команды играют до трех побед.

В случае победы «Динамо» в третьем матче, столичная команда станет чемпионом Суперлиги. Действующим чемпионом на данный момент являются подопечные Алексея Вербова.

Третья встреча в рамках финала волейбольной Суперлиги пройдет в Москве 27 апреля. Начало матча – в 19:00 мск.

#вк зенит-казань #алексей вербов #суперлига #плей-офф
