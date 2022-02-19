Волейбольный «Зенит-Казань» упрочил лидерство в суперлиге

В очередном матче российской мужской волейбольной суперлиги казанский «Зенит» обыграл в Оренбурге «Нефтяник» со счетом 3:0, 25-я подряд победа казанцев во всех турнирах.

Держа в голове скорый (24 февраля) полуфинальный матч Кубка ЕКВ с итальянской «Монцей», казанцы выставили сегодня оптимальный стартовый состав: Артем Вольвич, Александр Волков, Бартош Беднож, Майка Кристенсон, Дмитрий Волков, Максим Михайлов и либеро Илья Федоров.

Серия из двух кряду эйсов Кристенсона позволила казанцам повести 0:4. Но и хозяева подали два эйса подряд, 3:4. На этом равная борьба в партии закончилась — 5:10 эйс Михайлова, повтор от «пулемета Максима», 6:14. Словом, сет гости выиграли с явным преимуществом, удар Бедножа — 12:25.

Во второй партии гости уже не позволили оренбуржцам покрасоваться в дебюте, сразу включив форсаж — 4:5, 4:17, мощнейший рывок 12-0. Андрей Сурмачевский меняет Бедножа. Что на блоке, что на подаче казанцы были на голову сильнее. Два подряд блока и партия, 11:25.

В третьем сете Алексей Кононов заменил Александра Волкова, Валентин Голубев — Федорова. А начало партии получилось упорным — 2:2, 4:4, но и только. 5:10 после эйса Дмитрия Волкова. В середине сета «Нефтяник» встрепенулся — 10:13, гости и на этот раз быстро успокоили оренбуржцев. Эйс Михайлова — 11:20. Точку в партии и матче поставил Кононов, 15:25.

«Нефтяник» (Оренбург) — «Зенит-Казань» (Казань) — 0:3 (12:25, 11:25, 15:25). В следующем туре 27 февраля в Москве казанцы встретятся с «Динамо». А 24 февраля в Италии «Зенит» сыграет первый полуфинальный матч Кубка ЕКВ с «Монцей».