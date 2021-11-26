«Зенит-Казань» удачно стартовал в полуфинале кубкового турнира

В первом туре полуфинального этапа Кубка России казанский «Зенит» обыграл «Динамо» из Ленинградской области со счетом 3:0.

Двенадцать команд в трех группах, включая казанскую, начали спор за путевки в «Финал четырех» Кубка России. Лишь три победителя этих групп выйдут в решающий этап, который пройдет в декабре в Санкт-Петербурге, где хозяйский «Зенит» уже застолбил себе место.

Игру с «Динамо» казанцы начали в следующем составе: Александр Волков, Бартош Беднож, Майка Кристенсон, Дмитрий Щербинин, Дмитрий Волков, Максим Михайлов и либеро Валентин Голубев. В первой партии лучше стартовали динамовцы — 2:4, но хозяева довольно быстро выровняли игру, 7:6 от рук Михайлова. Эйс Дмитрия Волкова — 9:6. «Зенит» доминировал на площадке — 17:10 после 12:10. Казалось, казанцы уверенно выиграют партию. Но гости едва не вытащили сет — два эйса «Динамо», и на табло 24:22. Вышедшие было на замену Роман Порошин и Денис Земченок вернулись на скамейку запасных, они меняли Кристенсона и Михайлова соответственно. Точку в партии поставил Дмитрий Волков, 25:22.

Во втором сете события развивались примерно по такому же сценарию. Ровное начало — 4:4, неторопливый пресс хозяев — 10:9. Серия мощных подач: эйс Михайлова и 12:9, эйс Андрея Сурмачевского и 17:11. И снова в концовке динамовцы резко сократили разрыв в счете — 22:18. Но и на этот раз казанцы своего не упустили. Два блока подряд, партия — 25:18.

В третьей партии казанцы сразу захватили инициативу в свои руки — 4:0, и снова динамовцы успешно тормозили зенитовское наступление — 11:9. Но хозяева всё же дожимали гостей. Еще один впечатляющий эйс Бедножа — 20:16. Словом, казанцы спокойно довели партию и матч до победы, 25:19.

Завтра казанцы сыграют с оренбургским «Нефтяником». В первой сегодняшней игре в казанской группе «Кузбасс» из Кемерова обыграл «Нефтяник» — 3:1.

«Зенит-Казань» (Казань) — «Динамо» (Ленинградская область) — 3:0 (25:22, 25:18, 25:19).