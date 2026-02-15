«Зенит-Казань» у себя дома обыграл «Факел Ямал»

Фото: zenit-kazan.com

Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» на домашней площадке взял верх над командой «Факел Ямал» из Нового Уренгоя в матче 25-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги.

Встреча прошла в казанском Центре волейбола. Команда Алексея Вербова обыграла гостей со счетом 3:1. Татарстанцы уступили подопечным Романа Емполова лишь в первом сете, хотя новоуренгойцы сражались достаточно упорно.

Казанский клуб остается лидером турнирной таблицы, набрав 70 очков в 26 матчах. «Факел Ямал» – по-прежнему на девятой позиции с 32 очками после 25 встреч.

«Зенит-Казань» – «Факел Ямал» – 3:1 (22:25, 25:20, 25:23, 25:18).

Лучшие игроки: Лабинский (19), Романовский (11), Михайлов (9) – Романо (15), Капранов (11), Крот (6).