На главную ТИ-Спорт 10 февраля 2026 09:01

«Зенит-Казань» сыграет в гостях против «Оренбуржья»

Фото: zenit-kazan.com

Сегодня, 10 февраля, волейболисты казанского «Зенита» проведут вторую гостевую встречу в рамках выездной серии 24 тура предварительного этапа Суперлиги против «Оренбуржья». Начало поединка – в 19:00 мск.

В предыдущем матче на выезде татарстанцы потерпели второе поражение в сезоне и снова от новосибирского «Локомотива» (2:3).

По итогам 24 матчей казанцы с 64 очками возглавляют турнирную таблицу волейбольной Суперлиги. На втором месте расположился питерский «Зенит» (58 очков), на третьем – московское «Динамо» (56).

#суперлига #вк зенит-казань
