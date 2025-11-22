news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 22 ноября 2025 09:02

«Зенит-Казань» сыграет в центральном матче тура против «Локомотива»

Читайте нас в
Телеграм

Сегодня, 22 ноября, в центральном матче 8-го тура мужской волейбольной Суперлиги казанский «Зенит» сразится против новосибирского «Локомотива». Встреча пройдет в Казани в «Центре волейбола» в 17:30 мск.

На сегодняшний день после 8 игр возглавляет турнирую таблицу «Зенит-СПб» с 22 очками. На втором месте после 7 игр идет «Локомотив» (21 очко), на третьем – «Зенит-Казань».

Отметим, на счету двух последних команд – ни единого поражения со старта чемпионата. В последней встрече 7 тура казанцы обыграли «Белогорье» (3:2) в Туле, а новосибирцы – новокуйбышевскую «Нову» (3:0) у себя дома.

#зенит-казань #волейбол #суперлига
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин подтвердил, что Россия получила новый план США по мирному урегулированию

Путин подтвердил, что Россия получила новый план США по мирному урегулированию

21 ноября 2025
ХХ Съезд муниципалитетов Татарстана пройдет 18 декабря

ХХ Съезд муниципалитетов Татарстана пройдет 18 декабря

21 ноября 2025