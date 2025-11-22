«Зенит-Казань» сыграет в центральном матче тура против «Локомотива»

Сегодня, 22 ноября, в центральном матче 8-го тура мужской волейбольной Суперлиги казанский «Зенит» сразится против новосибирского «Локомотива». Встреча пройдет в Казани в «Центре волейбола» в 17:30 мск.

На сегодняшний день после 8 игр возглавляет турнирую таблицу «Зенит-СПб» с 22 очками. На втором месте после 7 игр идет «Локомотив» (21 очко), на третьем – «Зенит-Казань».

Отметим, на счету двух последних команд – ни единого поражения со старта чемпионата. В последней встрече 7 тура казанцы обыграли «Белогорье» (3:2) в Туле, а новосибирцы – новокуйбышевскую «Нову» (3:0) у себя дома.