«Зенит-Казань» сыграет с «Локомотивом» в четвертом матче полуфинала

Четвертый матч полуфинальной серии чемпионата России по волейболу между «Локомотивом» и казанским «Зенитом» состоится сегодня в Новосибирске. Перед игрой казанская команда ведет в серии со счетом 2:1.

«Зенит-Казань» подходит к встрече в статусе действующего чемпиона России, победителя регулярного чемпионата и обладателя Суперкубка страны. «Локомотив» в текущем сезоне является обладателем Кубка России-2025.

В предыдущем матче, который прошел 10 апреля, самым результативным игроком стал доигровщик «Локомотива» Омар Курбанов, набравший 22 очка. В составе казанской команды лучшим по результативности стал диагональный Максим Михайлов, в активе которого 19 очков.

Существенное преимущество новосибирской команды в той игре наблюдалось на подаче – 14:4. Курбанов записал на свой счет шесть эйсов, еще четыре выполнил Симеон Николов.

При этом на блоке сильнее выглядел «Зенит-Казань», который превзошел соперника со счетом 13:7. Четыре результативных блока оформил Роман Романовский, по три – Константин Абаев и Максим Михайлов.