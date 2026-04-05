«Зенит-Казань» сыграет с «Локомотивом» матч полуфинала

«Зенит-Казань» 5 апреля проведет на своей площадке второй матч полуфинальной серии чемпионата России против новосибирского «Локомотива».

Казанская команда вышла в полуфинал, уверенно обыграв «Нову» в четвертьфинале со счетом 2-0, и ожидала соперника, который определился только в третьем матче противостояния «Локомотива» и «Белогорья». Новосибирцы выиграли серию со счетом 2-1, дважды победив дома (3:1 и 3:1) и уступив на выезде (0:3).

«Зенит-Казань» подходит к полуфиналу в статусе действующего чемпиона России и обладателя Суперкубка страны. «Локомотив» в свою очередь является обладателем Кубка России, который команда завоевала в Казани весной 2025 года. В последние годы новосибирский клуб стал неудобным соперником для казанцев.

В текущем чемпионате команда Алексея Вербова выиграла 30 из 32 матчей, и оба поражения пришлись именно на встречи с «Локомотивом» – дома казанцы уступили со счетом 1:3, а в гостях проиграли 2:3.

При этом самый значимый матч сезона между этими командами остался за «Зенитом-Казань»: в финале Суперкубка России, который прошел в декабре в Санкт-Петербурге, казанцы победили со счетом 3:1. Ключевую роль в той встрече сыграл Дмитрий Волков.

В полуфиналах чемпионата России команды встречались трижды. В 2012 и 2023 годах победу в сериях одерживал «Зенит-Казань», а в 2022 году, когда полуфинал состоял из одного матча, сильнее оказался «Локомотив».

Казанская команда выходит в полуфинал пятый сезон подряд. «Локомотив» вернулся в четверку сильнейших после двухлетнего перерыва – в предыдущие сезоны новосибирцы уступали в четвертьфинале «Факелу» и «Зениту» из Санкт-Петербурга.

Для ряда игроков «Зенита-Казань» встречи с «Локомотивом» имеют особое значение. Константин Абаев является воспитанником новосибирского клуба. Ранее за «Локомотив» также выступали Артем Вольвич, Дражен Лубурич, Дмитрий Щербинин и Егор Феоктистов, который играл за команду в текущем сезоне.

В составе «Локомотива» также есть бывшие игроки казанского клуба. Сэм Деру и Федор Воронков ранее выступали за «Зенит-Казань». При этом Деру помог команде выиграть три чемпионата России подряд. В нынешнем сезоне он пропустил значительную часть игр из-за проблем со здоровьем и прошел курс химиотерапии, однако вернулся на площадку и вновь помогает своей команде.