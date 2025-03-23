«Зенит-Казань» сыграет с «Кузбассом» в ответном матче 1/4 Суперлиги

Фото: zenit-kazan.com

«Зенит-Казань» сегодня сыграет с «Кузбассом» в рамках ответного матча четвертьфинала Суперлиги. Встреча начнется в 13:00 по мск.

Команда Алексея Вербова завершила регулярный чемпионат на первом месте, миновав 1/8 стадию плей-офф и выйдя сразу в 1/4.

«Кузбасс» же финишировал в «регулярке» девятым. В 1/8 кемеровчане обыграли «Енисей-Красноярск» по сумме двух матчей (2:3, 3:0).

Напомним, что в первом матче четвертьфинала казанцы обыграли «Кузбасс» (3:0). Добавим, что последний раз кемеровчане побеждали «Зенит» в 2021-ом году в рамках финала шести (3:2). Всего команды играли друг с другом 42 раза, где 34 победы у казанцев и восемь – у «Кузбасса».