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На главную ТИ-Спорт 7 февраля 2025 11:27

«Зенит-Казань» сыграет с «Газпромом-Югрой» в матче Суперлиги

«Зенит-Казань» сыграет с «Газпромом-Югрой» в матче Суперлиги
Фото: zenit-kazan.com

«Зенит-Казань» сегодня сразится с «Газпромом-Югрой» в матче Суперлиги. Начало встречи в Сургуте запланировано на 19:00 по мск.

Коллектив Алексея Вербова в своих последних пяти играх одержал пять побед. «Зенит-Казань» с отрывом в восемь очков от новосибирского «Локомотива» занимает первое место в турнирной таблице Суперлиги.

«Газпром-Югра» после 23 матчей располагается на 11-й строчке с 19 очками. В последней встрече против «Кузбасса» команда прервала свою серию поражений.

#зенит-казань #волейбол
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