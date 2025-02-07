«Зенит-Казань» сыграет с «Газпромом-Югрой» в матче Суперлиги

Фото: zenit-kazan.com

«Зенит-Казань» сегодня сразится с «Газпромом-Югрой» в матче Суперлиги. Начало встречи в Сургуте запланировано на 19:00 по мск.

Коллектив Алексея Вербова в своих последних пяти играх одержал пять побед. «Зенит-Казань» с отрывом в восемь очков от новосибирского «Локомотива» занимает первое место в турнирной таблице Суперлиги.

«Газпром-Югра» после 23 матчей располагается на 11-й строчке с 19 очками. В последней встрече против «Кузбасса» команда прервала свою серию поражений.