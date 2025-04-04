«Зенит-Казань» сыграет с «Динамо-ЛО» во втором матче полуфинала Суперлиги
Казанский «Зенит» сегодня примет на своем паркете «Динамо-ЛО» из Соснового Бора (Ленинградская область).
В первом матче команда Алексея Вербова обыграла сосновоборцев со счетом 3:0 (25:23, 25:21, 25:18). Сегодняшние гости, напомним, внезапно выбили из плей-офф одних из главных фаворитов турнира, московское «Динамо».
Казанский клуб без проблем прошел четвертьфинальную стадию в противостоянии с «Кузбассом», обыграв его в двух встречах – 3:0 и 3:0.
Начало сегодняшней встречи назначено на 19:00 по московскому времени на паркете Центра волейбола.