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На главную ТИ-Спорт 4 апреля 2025 10:54

«Зенит-Казань» сыграет с «Динамо-ЛО» во втором матче полуфинала Суперлиги

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«Зенит-Казань» сыграет с «Динамо-ЛО» во втором матче полуфинала Суперлиги
Фото: zenit-kazan.com

Казанский «Зенит» сегодня примет на своем паркете «Динамо-ЛО» из Соснового Бора (Ленинградская область).

В первом матче команда Алексея Вербова обыграла сосновоборцев со счетом 3:0 (25:23, 25:21, 25:18). Сегодняшние гости, напомним, внезапно выбили из плей-офф одних из главных фаворитов турнира, московское «Динамо».

Казанский клуб без проблем прошел четвертьфинальную стадию в противостоянии с «Кузбассом», обыграв его в двух встречах – 3:0 и 3:0.

Начало сегодняшней встречи назначено на 19:00 по московскому времени на паркете Центра волейбола.

#вк зенит-казань #суперлига #плей-офф
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