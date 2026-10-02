«Зенит-Казань» сыграет с «Динамо-ЛО» в заключительном туре группы Б Кубка Легенд

Фото: zenit-kazan.com

Казанский «Зенит-Казань» проведет матч 6-го тура группового этапа мужского Кубка Легенд против «Динамо-ЛО» из Соснового Бора. Встреча пройдет в Казани, начало — в 19:00 по московскому времени.

Ранее команды уже встречались в рамках текущего турнира. 21 сентября в Новосибирске «Зенит-Казань» обыграл «Динамо-ЛО» со счетом 3:1 (28:26, 25:21, 21:25, 25:18). В той встрече казанцы добыли вторую победу подряд на групповом этапе, а сосновоборцы потерпели второе поражение кряду.

Перед последним туром «Зенит-Казань» занимает второе место в группе Б с 12 очками после пяти матчей, «Динамо-ЛО» идет третьим с 6 очками. Казанцы уже практически обеспечили себе выход в «Финал четырех», тогда как сосновоборцам для сохранения шансов на плей-офф необходима только победа.