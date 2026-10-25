«Зенит-Казань» сыграет с «Динамо» из Ленинградской области в Сосновом Бору

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Казанский «Зенит» встретится с «Динамо» из Ленинградской области в матче чемпионата России по волейболу среди мужских команд. Игра пройдет в Сосновом Бору.

Татарстанская команда провела пока только один матч в турнире и с тремя очками занимает шестое место в таблице. «Динамо» выиграло две встречи подряд и вместе с московскими одноклубниками возглавляет турнирную таблицу Рольф-Суперлиги.

В нынешнем сезоне команды уже дважды встречались в рамках Кубка легенд. В первом матче казанские волейболисты победили со счетом 3:1, а во втором уступили соперникам – 2:3.

Главными судьями предстоящей встречи назначены Николай Книжников из Нижневартовска и Константин Гусев из Санкт-Петербурга.