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На главную ТИ-Спорт 7 апреля 2025 10:35

«Зенит-Казань» сыграет на выезде в третьем матче полуфинальной серии с «Динамо-ЛО»

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«Зенит-Казань» сыграет на выезде в третьем матче полуфинальной серии с «Динамо-ЛО»

«Зенит-Казань» сегодня сыграет против «Динамо-ЛО» в третьем матче полуфинальной серии. Начало встречи запланировано на 18:30 по мск.

Днями ранее казанцы разгромили команду из Ленинградской области на своем паркете со счетом 3:0.

Дмитрий Волков в составе «Зенита-Казани» по итогам той встречи стал лучшим бомбардиром матча. Он реализовал 67% атак (8/12).

В случае сегодняшней победы подопечные Алексея Вербова выйдут в финал турнира.

#зенит-казань #волейбол
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