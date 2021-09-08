«Зенит-Казань» стартовал в Кубке России с победы

Сегодня казанский «Зенит» провел первый официальный матч в сезоне на предварительном этапе Кубка России по волейболу, обыграв «Уфу» со счетом 3:1.

Казанцы играют далеко не сильнейшим составом, трое игроков находятся в сборной России на чемпионате Европы в Финляндии, восстанавливается после травмы Максим Михайлов. Группа с участием «Зенита» базируется в Оренбурге.

Поэтому первый сет прошел в упорнейшей борьбе. Лишь пару раз казанцам удалось выйти вперед на два очка — 5:3, 15:13, все остальное время счет был равным. И только в нервной концовке «Зениту» удалось вырвать победу после удачной игры на блоке — 28:26.

Во втором сете преимущество казанцев было более ощутимым. Отметим два подряд эйса от Андрея Сурмачевского — 19:14. Словом, не без труда, но и этот сет «Зенит» выиграл — 25:22.

Совсем иначе сложилась третья партия, начало которой было равным — 6:6. Но затем уфимцы перехватили инициативу — 11:17. И все же в концовке сета «Зенит» едва не переломил ход игры — 20:22. Однако соперник был точнее, 21:25.

В четвертой партии «Зенит» практически все время был впереди, лишь на старте уфимцы успевали догонять — 10:10. В концовке «Уфа» сократила разрыв — 20:18, но и только. Мощная атака Сурмачевского, блок — 25:21. Партия и победа в матче.

«Зенит-Казань» (Казань) — «Уфа» — 3:1 (28:26, 25:22, 21:25, 25:21).

Завтра казанцы сыграют с новоуренгойским «Факелом».