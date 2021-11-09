«Зенит-Казань» стартовал с победы в Кубке ЕКВ

Сегодня казанский «Зенит» дебютировал в Кубке ЕКВ, обыграв в Эстонии в первом матче 1/32 финала «Бигбанк» из Тарту со счетом 3:1, испытав немалые проблемы в игре.

Впервые за многие годы эту встречу казанцев не транслировал ни один теле-интернет-канал, только букмекеры. По взаимной договоренности оба матча первой стадии этого еврокубка команды проведут в Тарту. Эстонцам не придется лететь в Казань, а «Зенит» прямиком из Тарту затем отправится на принципиальную игру российской суперлиги в Санкт-Петербург с одноклубниками.

Чемпион Эстонии без легионеров дал бой «Зениту-Казани». Вроде бы спокойно гости начали — 3:4, но эстонцы ответили четырьмя очками подряд, 7:4. Пришлось казанцам поднапрячься — 7:8. И лишь затем «Зенит» постепенно стал уходить вперед, 12:15, 17:23. Так и выиграли сет, 21:25.

Во второй партии после 4:4 гости стали отрываться — 11:15, 13:22. Но в концовке эстонцы встрепенулись, сделав рывок из четырех очков подряд — 18:24, но и на этот раз казанцы довели дело до победного конца, 18:25.

А в третьем сете хозяева дали бой именитым гостям. Вроде бы «Зенит» уверен повел — 1:4, но хозяева постоянно догоняли, 6:7, 10:11. Затем и вовсе вышли вперед — 12:11, 16:14. «Зенит» сумел было выровнять борьбу — 18:19, но в ответ получил мощный контрудар, на табло загорелось 24:19. В итоге эстонцы заслуженно выиграли эту партию, 25:20.

В четвертой партии казанцы опять резво стартовали — 4:7, и очень быстро эстонцы игру выровняли, 10:10, 14:14. Чуть вырвались вперед гости — 15:17, как хозяева снова перехватили инициативу, 20:17. Похоже, сегодня у «Зенита» были большие проблемы на приеме. С огромным трудом гости дожали соперника в концовке, 23:25. Хотя по статистике вроде бы в целом все было в порядке: блок 2-10, подача 5-7.

«Бигбанк» (Тарту, Эстония) — «Зенит-Казань» (Казань, Россия) — 1:3 (21:25, 18:25, 25:20, 23:25). Завтра команды вновь сыграют в Тарту.