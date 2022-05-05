«Зенит-Казань» стартовал с победы в «Финале шести»

В первом матче домашнего «Финала шести» казанский «Зенит» обыграл «Белогорье» со счетом 3:1.

Хозяева начали в привычно-оптимальном составе: Артем Вольвич, Александр Волков, Бартош Беднож, Майка Кристенсон, Дмитрий Волков, Максим Михайлов и либеро Илья Федоров. Поболеть за хозяев пришли хорватская легионер женского «Динамо-Ак Барс» Саманта Фабрис и наставник футбольного «Рубина» Леонид Слуцкий.

После ровного начала первой партии казанцы быстро ушли в отрыв — 9:3, ответ белгородцев — 9:7. Потери хозяев на подачах позволяли гостям сокращать разрыв в счете, 13:11. Но класс «Зенита» сказался, особенно на блоке, так хозяева набрали победное очко — 25:17.

Во второй партии белгородцы дали такой бой фаворитам, ответив привычным козырем казанцев подачей, что уверенно выиграли этот сет. Порадовали эйсами своих отцов белгородские сыновья — Егор Сиденко, его отец Константин входит в тренерский штаб «Зенита» и Павел Тетюхин, сын великого Сергея Тетюхина, ныне генменеджера сборной России. Тетюхин старший наблюдал за игрой в кампании своего бывшего наставника по «Зениту» и сборной России Владимира Алекно. 19:25.

В третьей партии белгородцы долго и успешно сопротивлялись — 6:5, 14:12, 20:19. Но очень вовремя у хозяев разыгрался Дмитрий Волков, забивший в концовке несколько важных мячей, 25:21.

И в четвертом сете гости отчаянно сопротивлялись, изменив счет с 9:4 на 10:10. Пришлось зенитовцам дожимать белгородцев. Эйс Дмитрия Волкова и четыре подряд очка на блоке, партия и матч — 25:14.

«Зенит-Казань» (Казань) - «Белогорье» (Белгород) — 3:1 (25:17, 19:25, 25:21, 25:14). 7 мая казанцы сыграют с московским «Динамо».