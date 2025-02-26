«Зенит-Казань» сегодня примет «Динамо» из Ленинградской области

Фото: zenit-kazan.com

«Зенит-Казань» сегодня будет принимать на своей плошадке одного из середняков мужской Суперлиги, «Динамо» из Ленинградской области, в рамках 28-го тура.

Казанцы по-прежнему безоговорочно лидируют в турнирной таблице, потерпев всего одно поражение за весь регулярный чемпионат. Правда, в прошлом туре команда Алексея Вербова расквиталась со своими обидчиками, обыграв новоуренгойский «Факел» (3:0). Именно северной команде казанцы уступили в первом круге чемпионата, выпустив молодежный состав.

«Динамо-ЛО» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Суперлиги. Команда проводит лучший сезон за последние годы. Коллектив из Соснового Бора выиграл 12 из 15 предыдущих встреч. Причем все поражения были от клубов, находящихся выше в таблице.

Правда, последние очные встречи с казанским «Зенитом» этой команде не удаются – они проиграли в 12 последних очных встречах.

Начало сегодняшнего матча в казанском Центре волейбола назначено на 19:30 по московскому времени.