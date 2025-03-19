«Зенит-Казань» сегодня начнет свой путь в плей-офф 2025

Фото: zenit-kazan.com

Казанский «Зенит» сегодня стартует в плей-офф-2025 на пути к третьему подряд чемпионству в мужской Суперлиге.

Команда Алексея Вербова в регулярке уступила лишь однажды за весь турнир и завершила гладкий чемпионат с впечатляющими 27-1 по победам и поражениям соответственно. Благодаря этому казанцы получили первый посев и преимущество домашней площадки.

В 2025 году «Зенит-Казань» не проигрывал вообще. Более того, 8 из 11 матчей он завершил всухую. А за пять последних матчей Казань отдала сопернику только одну партию.

«Кузбасс» завершил регулярку на девятой позиции, прочно застолбив за собой статус середняка. В 1/8 финала плей-офф кемеровчане сыграли с «Енисеем» не без доли везения. После поражения на своей площадке на тай-брейке им удалось всухую выиграть в Красноярске.

Старт сегодняшнего поединка назначен на 17:30 по московскому времени на паркете казанского Центра волейбола.