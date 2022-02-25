«Зенит-Казань» сделал шаг к финалу Кубка ЕКВ

Казанский «Зенит» в первом матче 1\2 финала Кубка ЕКВ обыграл в Италии «Монцу» со счетом 3:1.

Естественно, что в полуфинале еврокубка казанцам достался самый серьезный соперник. «Монца» пускай и середняк, но итальянского чемпионата, одного из сильнейших в мире. Добавим, что в отличие от баскетбольной Евролиги перенесшей сегодня матчи с участием трех российских команд, в волейбольном Кубке ЕКВ игры идут строго по расписанию.

Игру гости начали в оптимальном составе Артем Вольвич, Александр Волков, Бартош Беднож, Майка Кристенсон, Дмитрий Волков, Максим Михайлов и либеро Илья Федоров.

Первая партия прошла с очень заметным преимуществом казанцев. Довольно быстро «Зенит» стал уходить в отрыв — 2:1, 2:4. Крепкий блок, уверенная подача, надежный прием, составляющие успеха гостей в первом сете. Массированные замены в составе «Монцы» успехом не увенчались. Два подряд удачных блока, атака Александра Волкова, партия — 14:25.

Во втором сете вполне предсказуемо спор соперников обострился. Казанцы стали чаще ошибаться на подаче. Но игру по-прежнему вел «Зенит» - 6:10. Временами итальянцы подбирались ближе — 13:15, 17:20. Но и только. Два подряд эйса Михайлова — 15:20. Атака Бедножа, удар Дмитрия Волкова, партия — 20:25.

В третьем сете итальянцы показали свою лучшую игру. Именно «Монца» сразу стала лидировать — 3:1. Некоторое время гости не позволяли хозяевам вырваться вперед, 5:5, 7:7, 11:10. Но итальянцы сумели переломить ход борьбы. Еще и частые ошибки казанцев на подаче сильно помогли сопернику, 25:19.

Довольно упорно прошла и четвертая партия. Вновь хозяева попытались уйти вперед — 7:5. Алексей Кононов меняет Александра Волкова, 11:11. И в середине сета казанцы окончательно вернули уверенность. Ключевым стал очередной эйс Михайлова — 11:12. Все, в дальнейшем «Зенит» своего не упустил, 19:25.

Во втором полуфинале польская «Закса» сегодня на своей площадке обыграла французский «Тур» со счетом 3:2.

«Монца» (Монца, Италия) - «Зенит-Казань» (Казань, Россия) — 1:3 (14:25, 20:25, 25:19, 19:25). Ответный матч пройдет в Казани 2 марта.