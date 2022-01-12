«Зенит-Казань» сделал первый шаг к четвертьфиналу Кубка ЕКВ

В первом матче 1\8 финала Кубка ЕКВ казанский «Зенит» на своей площадке уверенно обыграл голландский «Орион» со счетом 3:0.

Первый еврокубковый матч в новом году казанцы начали в таком составе: Андрей Сурмачевский, Дмитрий Щербинин, Бартош Беднож, Майка Кристенсон, Дмитрий Волков, которого тут же из-за небольшого повреждения заменил Алексей Кононов, Максим Михайлов и Валентин Голубев. Поддержать земляков пришел главный тренер женского «Динамо-Ак Барс» Ришат Гилязутдинов.

В первом сете хозяева сразу указали голландцам их место — 6:0 после двух подряд блоков и эйса Кристенсона. К чести гостей они быстро пришли в себя, 7:4. Именно блок и подача принесли успех казанцам в стартовой партии. Эйсами в «Зените» отметились и Кристенсон, и Михайлов, и Беднож. Два подряд блока в концовке, партия — 25:12.

Во втором сете гости дали настоящий бой фаворитам. Между прочим, двукратный чемпион Нидерландов в этом сезоне еще ни разу не проигрывал. И даже несколько раз вели голландцы в счете, 2:3. Лишь после счета 10:9 хозяева стали уходить в отрыв. И все же голландцы боролись до конца, но класс есть класс. Фирменная атака Михайлова, партия, 25:19.

Михайлов получил заслуженный отдых, его заменил Денис Земченок. И в третьей партии гости достойно их уровня сопротивлялись, 8:5, 12:8, но зенитовцы не стали затягивать игру. К тому же «Орион» часто ошибался на подаче. Хозяева спокойно дожали соперника. Точку в сете и матче поставил Земченок, 25:14. «Зенит» управился за 69 минут.

«Зенит-Казань» (Казань, Россия) — «Орион» (Дутинхем, Нидерланды) — 3:0 (25:12, 25:19, 25:14). Ответный матч в Нидерландах пройдет 20 января. А 15 января в рамках чемпионата российской суперлиги «Зенит» примет дома «Югру» (Самотлор).