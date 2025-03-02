«Зенит-Казань» с трудом победил новосибирский «Локомотив» у себя дома

Фото: zenit-kazan.com

«Зенит-Казань» на своей площадке обыграл новосибирский «Локомотив» (3:2) в рамках регулярного чемпионата Суперлиги.

В первом сете мяч в игру ввел Марко Йович из «Локомотива». Михаил Лабинский неудачно отбил, из-за чего гости вышли вперед. Затем Дмитрий Волков вернул ничейный счет на табло. Затем, однако, «железнодорожники» вновь вырвались вперед, причем с хорошим отрывом. Счет уже был 2:8 в пользу гостей. Но потом казанцы совершили камбэк и сделали счет 8:10 из-за чего «Локомотиву» пришлось брать тайм-аут. Как бы там не было, оставшиеся два очка казанцы отыграть не смогли. У «железнодорожников» стабильно было превосходство по ходу первой партии. В итоге победу в ней забрали гости со счетом 25:22. Хозяева ни разу не вели в счете в первом сете.

Во втором сете гости вновь быстро вышли вперед. Но в отличие от предыдущего казанцы редко отставали от «Локомотива». В середине у команд был либо ничейный счет, либо отрыв в одно очко. А под конец «Зенит» смог выйти вперед и победить с хорошим отрывом 25:21.

В третьем игра снова была равная. Казань опять разогналась лишь под конец, где с трудом забрала победу 25:23. Но в четвертом победу упустила, сначала добившись хорошего отрыва, но растеряв его под конец. Обе команды не реализовали по одному сетболу. Но свой второй шанс гости уже не упустили, «Локомотив» победил со счетом 27:25. Игра перешла в заключительный пятый сет, где «Зенит» победил со счетом 15:9. Тяжелейший матч для хозяев.

В следующей игре команда Алексея Вербова встретится с «Динамо-Урал». Матч состоится 7 марта в 17:00 по мск.