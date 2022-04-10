«Зенит-Казань» разгромил уфимский «Урал», одержав 33-ю победу подряд

Казанский «Зенит» в последнем домашнем матче регулярного чемпионата российской суперлиги обыграл со счетом 3:0 уфимский «Урал». Это 33-я подряд победа казанцев в разных турнирах.

Сегодня хозяева, обеспечившие себе первое место, начали матч практически в оптимальном составе, не было только польского легионера Бартоша Бедножа.Поддержать земляков пришел главный тренер женского «Динамо-Ак Барс» Ришат Гилязутдинов.

После ровного начала, отметим эйс нашего хорошего знакомого Александра Гуцалюка, 6:5, казанцы довольно скоро стали уходить в отрыв. И как ни сопротивлялись уфимцы, хозяева уверенно выиграли стартовый сет — 25:18.

А вот вторая партия началась с двух эйсов Гуцалюка, 0:4. Похоже, казанцы просто не ожидали столь мощного старта от гостей. Не без труда, но хозяева настигли соперника — 12:12 после удара Михайлова. Но еще один, четвертый по счету, эйс Гуцалюка — 20:19. Так и подоспела нервная концовка с массой ошибок на подаче, 22:22. С трудом, но хозяева и этот сет оставили за собой - 25:23.

В третьей партии в рядах казанцев произошли сразу три замены: Дмитрий Щербаков сменил Александра Волкова, Юрий Бережко — Дмитрия Волкова, Михаил Каштанов — Федорова. «Урал» воспользовался этими заменами — 9:11 на подачах Гуцалюка после 7:4. Ровный счет держался практически до конца – 20:20. Но сильне были казанцы. Подача гостей – 25:22.

В последнем туре регулярного чемпионата казанцы на выезде сыграют с «Югрой» из Самотлора 16 апреля.

«Зенит-Казань» (Казань) - «Урал» (Уфа) — 3:0 (25:18, 25:23, 25:22)