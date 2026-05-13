13 мая 2026

«Зенит-Казань» разгромил «Локомотив» в первом матче «Финала шести» КР

Фото: Роман Кручинин / ВК "Зенит - Казань"

Казанский «Зенит» с победы стартовал в «Финале шести» Кубка России по волейболу. Подопечные Алексея Вербова в первом матче встречались новосибирским «Локомотивом».

И сразу удалось создать преимущество - 25:12. Вторая партия - тот же сценарий, а счёт 25:17. В третьей партии казанский клуб довёл матч до победы - 25:19.

Больше всех очков в составе «Зенита» набрал Михаил Лабинский – 16 очков.

Эта встреча стала для команд девятой между собой в этом сезоне: одна в Суперкубке, две в чемпионате и пять в полуфинале Суперлиги.

В следующем туре «зенитовцы» сыграют с «Динамо-ЛО» завтра в 16:00.

