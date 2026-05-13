«Зенит-Казань» разгромил «Локомотив» в первом матче «Финала шести» КР

Фото: Роман Кручинин / ВК "Зенит - Казань"

Казанский «Зенит» с победы стартовал в «Финале шести» Кубка России по волейболу. Подопечные Алексея Вербова в первом матче встречались новосибирским «Локомотивом».



И сразу удалось создать преимущество - 25:12. Вторая партия - тот же сценарий, а счёт 25:17. В третьей партии казанский клуб довёл матч до победы - 25:19.



Больше всех очков в составе «Зенита» набрал Михаил Лабинский – 16 очков.



Эта встреча стала для команд девятой между собой в этом сезоне: одна в Суперкубке, две в чемпионате и пять в полуфинале Суперлиги.



В следующем туре «зенитовцы» сыграют с «Динамо-ЛО» завтра в 16:00.