«Зенит-Казань» разгромил «Локомотив» и завоевал бронзу Кубка Легенд-2026

Фото: zenit-kazan.com

Волейболисты казанского «Зенита» стали бронзовыми призёрами Кубка Легенд 2026. В матче за третье место подопечные Алексея Вербова «всухую» обыграли новосибирский «Локомотив» со счетом 3:0 (25:19, 30:28, 25:20).

Казанцы уверенно провели встречу, не отдав сопернику ни одной партии. Второй сет получился самым упорным — «Зенит-Казань» дожал соперника на балансе (30:28). В третьей партии казанцы не оставили новосибирцам шансов, завершив матч за 1 час 45 минут.

Напомним, что в полуфинале турнира «Зенит-Казань» уступил московскому «Динамо» (1:3).

Ранее Алексей Вербов отмечал, что его команда молодая и набирается опыта через такие турниры. «Средний возраст тех, кто был на площадке — 24-25 лет, а это означает, что у команды хорошее будущее», — говорил тренер.